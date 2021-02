Bajó de un carro tirado a caballo, intentó asaltarla y la manoseó sin llevarse nada

En principio intentó robarle sus pertenencias y como no pudo, comenzó a manosearla por un instante y luego escapó tras propinarle un culatazo en la cabeza ante la impotencia de no poder llevarse nada.

"Vine a comprar al negocio y se acercó una persona a caballo. Le di lugar y me sacó un arma. Me apuntó en la panza y me dijo: «Dame el celular o te quemo»", relató a El Tres, la mujer acosada en el intento de asalto. Asimismo, señaló que su hija salió corriendo para pedirle ayuda a su padre. "¡La matan a mami!", exclamó la pequeña.

robo1.jpg

En eso, la mujer alcanzó a sacarse el arma de encima y ahí fue cuando el delincuente le propinó un culatazo y se subió raudo al carro para escapar. La pareja de la mujer persiguió al ladrón unas cuadras para intentar atraparlo, pero el ladrón le respondió con dos disparos que no llegaron a herirlo.

"No tuvo reparos en venir a apretar a la mujer con la nena de por medio y se fue pegándole en la cabeza con una pistola que tenía", contó Leandro, el dueño del negocio donde estaba por ingresar la víctima. Además, aseguró que los robos y arrebatos los padecen "todos los días".