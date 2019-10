Los últimos momentos en la vida de Nelson Lezcano transcurrieron en un vivienda a medio construir ubicada en la esquina de Corrientes y San Jorge, un cruce de caminos del residencial barrio Los Naranjos, en el ingreso de Granadero Baigorria. el hombre fue sorprendido mientras dormía en un diminuto habitáculo de 2 metros por 2 donde lo golpearon, lo rociaron con combustible y le prendieron fuego. Así murió incinerado. Ocurrió ayer, alrededor de las 2.50 de la mañana. Testigos indicaron que vieron salir de la escena del crimen a dos muchachos que escaparon en un auto blanco. En el lugar quedaron un palo, un bidón de 5 litros, un encendedor y el cuerpo calcinado de la víctima. Los vecinos de la zona dijeron desconocer quien era el hombre asesinado, pero indicaron que desde hace unos dos meses esa casa a medio construir se convirtió en un dormitorio abierto para errantes sin techo.

Los Naranjos es un barrio residencial de Granadero Baigorria, donde se encuentra la Ciudad Deportiva de Rosario Central. La esquina de Corrientes y San Jorge está ubicada a dos cuadras del ingreso al predio canalla y a una del Parque Acceso Sur, el patio trasero de la planta de Aguas Santafesinas. En ese cruce de calles notoriamente resalta una casa a medio terminar sobre la ochava sudeste. Una vivienda que, a partir de un proceso de compra venta motivó que varios indigentes de la zona la tomaran como un faro en su situación de calle. Y que llevó a que varios vecinos presentaran denuncias en la comisaría 24ª y el municipio de Granadero Baigorria.

"Desde que esa casa se vendió, hace unos años, hubo un incidente en el que intentaron usurparla y desde hace dos meses está siendo utilizada por familias e indigentes para dormir", explicó una vecina de la cuadra. "Los vecinos lo que pedimos es que esa esquina sea cercada y que se controle, que no sea utilizada o se transforme en un aguantadero", agregó otra residente. Donde había una escena de crimen, algunos vecinos veían algo peor.

Había cumplido condena

Quién fue Nelson Lezcano y cómo sobrevivía fueron las preguntas más complejas de responder en las inmediaciones del lugar en el que fue asesinado. Tenía 45 años y se encontraba en situación de calle. "No sabemos bien quienes son los que venían a dormir acá. Los que limpian vidrios en el semáforo (San Martín y Los Plátanos) no son. Han estado viniendo a dormir familias con niños, pero en las últimas semanas ya no vinieron. Sabemos que este hombre venía por las noches, cerca de las 22, y a las 6 o 7 de la mañana se iba. Nadie sabía por donde andaba", explicó otra vecina.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial, en tanto, se precisó que Lezcano había cumplido una condena de 8 años y 6 meses por abuso sexual y tenía anotaciones por tentativa de robo calificado, daño calificado y resistencia a la autoridad.

Según se pudo reconstruir, el lunes a la noche Lezcano fue a dormir a la casa en construcción de Corrientes y San Jorge. "Yo escuché alrededor de las 2.50 un olor muy raro, como el de los químicos que se utilizan para recuperar oro, y cuando me asomé vi la autobomba frente a mi casa, dos patrulleros cortando la calle y no me animé a salir. Da mucha pena que haya muerto una persona así", indicó una anciana vecina que vive a pocos metros del lugar donde murió Lezcano.

Un testigo ocasional indicó haber visto salir corriendo de la obra a dos hombres que subieron a un auto color blanco, posiblemente un Volkswagen Polo, que huyó a contramano por San Jorge hacia al oeste. En el lugar dejaron tirado un palo, un bidón y un encendedor.

Oficialmente se agregó que Lezcano fue abordado por dos personas mientras dormía. Que fue atacado a golpes "con un elemento contundente" que le provocó diversos traumatismos. Posteriormente lo rociaron con combustible, "se presume nafta", y le prendieron fuego. "Se solicitó que se practique la autopsia para determinar si ya se encontraba muerto al momento de ser incinerado", indicó la Fiscalía Regional.

El asesinato de Lezcano es investigado por el fiscal Adrián Spelta, quien comisionó a efectivos de la Policía de Investigaciones para que trabajaran en el territorio tomando testimonios a vecinos y potenciales testigos.