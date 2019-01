Asesinó a su esposa, la enterró en el jardín y durante un año se hizo pasar por ella

Una estremecedora historia vuelve a sacudir a Estados Unidos, más precisamente a Tampa, en Flordia, donde un hombre asesinó a su esposa, la enterró en el jardín y se hizo pasar por ella durante un año al contestar los mensajes telefónicos desde el celular de la víctima.

Posteriormente, y ante la búsqueda por parte de la familia de la joven, el hombre mató a los padres de su mujer y a un hermano de su mujer.

El autor de semejante atrocidad fue Shelby Svensen, quien primero asesinó a su esposa, Jamie Ivancic, y la enterró en el jardín de la casa. Sin embargo, lo más curioso fue que ocultó el crimen durante un año: para esto, se hizo pasar por ella durante 12 meses.

La relación entre ambos era turbulenta, y ella tenía pensado separarse después de varias denuncias por violencia.

Sin embargo, un día Jamie no llamó más a sus padres, y como no tenían una gran cercanía, esto no los preocupó.

"Está muy ocupada para hablar ahora", repetía Shelby cada vez que atendía el teléfono y sus suegros llamaban. El asesinato fue de un golpe en la cabeza, y luego enterró a su mujer en el jardín.

Sin embargo, un tiempo después el sheriff Jeff Harrington comenzó a sospechar cuando encontró los cuerpos de Richard Ivancic, de 71 años; su mujer Laura Ivancic, de 59; y el hijo de la pareja, Nicholas Ivancic, todos familiares de la mujer asesinada.

"El 31 de diciembre, uno de los hijos del matrimonio anterior de Richard Ivancic, padre de Jamie, llamó (a la Policía). Le extrañaba que su padre no hubiera dado señales de vida desde principios de mes y los vecinos decían que el aire acondicionado llevaba tiempo funcionando sin parar. También que la casa desprendía un olor putrefacto. Los tres cuerpos de los Ivancic estaban en estado de descomposición. Habían sido asesinados a golpes", relató el oficial.

Al ser interrogado Svenson se quebró, admitió haber matado a sus suegros y a su cuñado entre el 19 y 20 de diciembre pasado. Y allí confesó también el asesinato de su esposa, señalando el lugar donde estaba enterrada en su casa.