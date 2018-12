Kevin salió este fin de semana de su casa y se fue junto a sus amigos del barrio Bolatti. Pero pasaron las horas y Gabriel, su papá, salió a buscarlo por todos lados. Fue a las comisarías, preguntó a los amigos del chico y nada. No tenía señales. Hasta que se enteró que su hijo de 20 años había yacía muerto con un tiro en la cabeza en el baño de una canchita cerquita de su casa.

"Lo corrieron y le dispararon tres tiros en la cabeza", dijo Gabriel, el papá de Kevin Jara, el joven de 20 años asesinado anoche en uno de los baños de un complejo de canchas de Demestri al 6000, en la zona sudoeste de la ciudad.

El cuerpo de Kevin fue encontrado anoche cerca de las 21.30 con una herida de arma de fuego que le impactó en el cráneo. En el lugar la policía encontró una vaina servida calibre 9 milímetros.

"Mi hijo se fue antes de ayer de casa con amigos. Ayer no apareció, eran las 11, las 12. Salimos a buscarlo por todos lados y no lo encontramos. Me fui a la comisaría y me dijeron que espere 48 horas para hacer la denuncia. Lo seguí buscando a la noche y lo encontraron acá a la vuelta de mi casa. En el baño de la cancha. Lo corrieron y le dispararon tres tiros en la cabeza", dijo Gabriel, el padre de Kevin, a "Zysman 830" de La Ocho.

Embed Asesinan a balazos a un joven en zona oeste y su familia pide justicia: Gabriel, padre de Kevin de ... @laochoam830 https://t.co/skfVEgJJX6 — RadioCut (@RadioCutFm) 10 de diciembre de 2018

"Todavía no caigo era un pibe muy querido en el barrio", recordó Gabriel sobre su hijo. Y dijo que en el barrio "viven matando gente y roban mucha en esta zona".

Investiga el caso el fiscal de la Unidad de Homicidios, Florentino Malaponte, quien convocó a personal de la PDI. Se constató que en el lugar no se encontraron cámaras de vigilancia ni testigos del hecho.