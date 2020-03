Un adolescente de 15 años fue asesinado de un tiro en la espalda esta madrugada por un desconocido que se desplazaba en una bicicleta en Anchorena al 1900, en la zona sur de Rosario. El crimen se convirtió en el número 54 en lo que va del año en el departamento Rosario, mientras que otros dos hechos están bajo investigación.

El crimen se produjo esta madrugada pasadas las 4 cuando el muchacho -quien fue identificado como Dylan Saucedo, de 15 años- se encontraba junto a otros dos adolescentes caminando por Anchorena al 1900, según indicaron algunos testigos.

Un vecino -que prefirió reservar su identidad- comentó al programa El primero de la mañana, de LT8, que "se escucharon los tiros y después vimos al chico tirado ahí, muerto. Estaba junto a tres más, pasó una persona en bicicleta y no sabemos bien qué pasó. No sé, mirás feo a alguien y te pegan un tiro".

balazo02.jpg Foto: Sebastián S. Meccia / La Capital

Según indicó el hombre "le pegaron un tiro en la espalda y le llegó al corazón". Sobre si el adolescente fallecido era del barrio destacó: "No me parece que sea de acá, me dijeron que es de Centeno y Pueyrredón. El de la bicicleta ni sabemos quién es".

En el lugar trabaja la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal y la fiscal Georgina Pairola, de la Unidad de Homicidios Dolosos.