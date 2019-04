Asesina a su pareja y al hijo de ésta tras una fuerte discusión

Un hombre fue detenido hoy como sospechoso de haber asesinado de diez cuchilladas a su pareja, y de cinco al hijo de ésta, durante una discusión que mantuvieron en una casa de la localidad bonaerense de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, informaron hoy fuentes policiales.

Todo comenzó alrededor de las 4.30 de esta madrugada, cuando la mujer, identificada como Laura Silvana Rivera (40), fue a visitar a Marcos Antonio Lasserre (50), que vivía solo, acompañada de su hijo Thiago, a la casa situada en Federico García Lorca 171, de la mencionada localidad del sur del conurbano bonaerense.

Según pudieron determinar los pesquisas, la pareja mantenía una relación desde hace alrededor de cuatro meses y era habitual que Rivera concurriera a la casa de Lasserre, situada a unas 60 cuadras de la suya, en el barrio Obrero Santa Catalina.

Cuando estaban dentro de la vivienda, aparentemente se generó una fuerte discusión entre ambos cuando la mujer le dijo que quería terminar el vínculo que mantenían.

Luego, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir, Lasserre mató a cuchillazos a madre e hijo y comenzó a pedir ayuda a unos vecinos de al lado, un matrimonio y sus dos hijos.

Sin embargo, cuando esa familia entró en la casa, la mantuvo privada de la libertad durante cerca de 40 minutos y pudo advertir que en el living estaban los cuerpos acuchillados de la mujer y su hijo, rastros de sangre por todas partes y botellas de alcohol.

De acuerdo con lo que declararon luego esos vecinos, después el hombre salió de la casa y abordó una camioneta Fiat Fiorino blanca con intenciones de huir, aunque chocó contra un árbol situado a unos 300 metros del lugar, en la calle Schafino 440.

"Me vibró toda la casa. Salgo y me encuentro con el vehículo incrustado contra la reja del vecino y en la esquina de la casa, me acerco a ver si había alguien adentro y me encuentro con el señor, que parecía que tenía dislocada la rodilla, no se podía mover", contó al canal de noticias TN un vecino que se identificó como Edgar.

El hombre dijo que después le preguntó si estaba bien, si respiraba y que, para su sorpresa, el conductor de la camioneta le contestó: "Dejame morir que ya perdí a toda mi familia".

El vecino aseguró que vio dos cuchillos adentro del vehículo y que después llamó al servicio de emergencias 911 y concurrieron al lugar una ambulancia y los bomberos, ya que hubo que cortar la parte trasera de la camioneta para sacar a Lasserre.

Escoltado por efectivos de la comisaría novena de Parque Barón, el hombre fue trasladado con un cuello ortopédico al hospital Gandulfo, pero esta tarde le dieron el alta y permanecía en calidad de detenido a disposición de la fiscal de la causa, Fabiana Juanatey.

Según dijeron los voceros, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 14 de Lomas de Zamora le tomará declaración indagatoria por homicidio agravado por el vínculo, homicidio simple y privación ilegal de la libertad una vez que reciba el resultado de la autopsia.

La fiscal ordenó que la Policía Científica trabaje en el lugar y el médico forense estableció, a priori, que la madre presentaba diez heridas cortantes y el niño entre cuatro y cinco, lo cual deberá ser confirmado en la autopsia.

Respecto de Lasserre, no se encontró que tuviera denuncias previas por violencia de género ni otros antecedentes penales, indicaron las fuentes.

Con este femicidio, son 56 las mujeres asesinadas por su condición de tal en todo el país en lo que va del año, de acuerdo a las fuentes policiales y judiciales consultadas por la agencia Télam.