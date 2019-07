Un taxista fue asaltado esta tarde en zona sur y, pese a que entregó la recaudación, el celular y otros efectos personales, le efectuaron dos detonaciones de arma de fuego, uno dio en el guardabarros delantero del auto y el otro, en el lado del volante. El conductor resultó ileso.

El hecho sucedió alrededor de las 16, en la zona de Santiago y Centeno, en el barrio Domingo Matheu. Dos delincuentes que se movilizaban en moto asaltaron a un taxista que llegó hasta ese lugar para dejar pasajeros.

En ese momento aparecieron dos individuos, de entre 45 y 50 años, a bordo de una moto negra, le hicieron bajar el vidrio, le apuntaron a la cabeza y le robaron la billetera con la recaudación diaria.

"Dejamos un pasaje, llegó una moto con dos personas. Uno se bajó con la pistola en mano por el lado mío, me hizo bajar la ventanilla, me robó la billetera y me puso el revolver en la cabeza", contó todavía conmocionado Gabriel, el conductor del taxi, que no podía entender la saña con la que se habían manejado los delincuentes, especialmente porque "ya le había dado todo".

"Enseguida me suena el teléfono", sigue Gabriel con su relato, y añade: "El ladrón se dio cuenta, pega la vuelta al auto y se sube por el lado de los pasajeros, se arrodilla, me pone el revolver en la cintura, me hace acostar en el asiento y después siento los impactos".

Con mezcla de resignación e impotencia, el chofer señaló que con el tiempo aprendió a no resistirse, porque "ya sabía que había perdido". ¿Cómo se dio cuenta? "Por la maniobra que hizo la moto pensé que me iba a esquivar, pero no, paró y se me vino encima", contó.

"No sé si voy a seguir manejando el taxi, no creo", admitió Gabriel, todavía nervioso por la situación que le tocó vivir.