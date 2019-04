El presidente comunal de la localidad de Candioti fue interceptado por una banda de delicuentes mientras circulaba con su familia por un camino rural en su utilitario. Los asaltantes, al menos tres hombres y una mujer, obligaron a la esposa e hijos del funcionario a bajarse del vehículo y escaparon con él, para luego liberarlo poco después cerca de la ciudad de Santa Fe. Ayer a la mañana el rodado, un Renault Kangoo color gris con vidrios polarizados modelo 2019, fue encontrado cerca de la ciudad de Recreo.

La odisea vivida la noche del domingo fue relatado a distintos medios santafesinos por Martín Yennerich, jefe comunal de una pequeña población situada unos 200 kilómetros al norte de Rosario. Eran cerca de las 20 y el funcionario transitaba por un camino rural que usualmente utiliza para trasladarse desde Candioti hasta Arroyo Aguiar cuando un auto le salió al crucé.

"Frené de golpe mientras se bajaban cuatro personas armadas que obligaron a mi familia a bajarse", relató Yennerich, de 42 años, quien estaba junto con su esposa de 37 y sus hijos adolescentes de 15 y 17. Los hampones dejaron a la mujer y los chicos en medio del campo y lo obligaron a él a subirse otra vez al Kangoo para seguir viaje.

"Bastante sacados"

Los ladrones, "bastante sacados y de no más de 20 años", le iban preguntando hacia dónde iba esa ruta. "En un momento me dijeron que les diera la billetera y les dije sólo tenía 60 pesos. Entonces uno me puso el arma en la cabeza y me dijo «danos la plata, no te hagas el boludo». Pero no tenía más que eso", relató a LT 10.

Poco después, llegando a Monte Vera, los ladrones se pusieron nervioso al notar que se acercaban a un control policial. Finalmente, fue liberado en esa zona cercana a la ciudad de Santa Fe. Los hampones se llevaron algunas pertenencias personales y siguieron viaje en el Renault Kangoo.

"Cuando me hicieron bajar pensé que me pegaban un tiro pero al final me dejaron. Y me dijeron que les agradeciera que no me habían hecho nada", relató el jefe comunal.

Yennerich llegó a pie hasta la comisaría de Monte Vera donde denunció lo que le había ocurrido.

Empantanado

En tanto, ayer a la mañana fue encontrado el utilitario en inmediaciones de Alvear al 8800 de Recreo. Un vecino llamó a la policía luego de encontrar el rodado que estaba empantanado, por lo que no se descarta que hayan tenido que abandonarlo por fuerza mayor. Según trascendió, le habían sacado las patentes y presentaba algunos daños producto escape.

En ese contexto, según fuentes policiales, se comenzó un rastrillaje por la zona para intentar dar con los delincuentes. Sin embargo, hasta anoche al cierre de esta edición no habían trascendido novedades al respecto.