Armas, drogas y siete detenidos en barrio Tablada

En el marco de al menos 20 allanamientos realizados durante la madrugada de ayer en barrio Tablada, la Policía de Investigaciones (PDI) procedió a demorar a siete personas y el secuestro de cuatro armas de fuego, 75 teléfonos celulares y envoltorios con cocaína. Se trata de acciones desplegadas en una zona caliente en el mapa delictivo de Rosario, donde son recurrentes los enfrentamientos y balaceras con víctimas fatales.

Según datos aportados por el Ministerio de Seguridad de la provincia, la PDI desplegó una serie de acciones ordenadas por la fiscal Gisella Paolicelli, de la Unidad de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) orientadas a esclarecer hechos violentos en barrio Tablada.

Con esas instrucciones los uniformados de la brigada operativa de la PDI, en conjunto con fuerzas de irrupción y el Organismo de Investigaciones (OI) irrumpieron en domicilios de Garibaldi al 200, Ayacucho al 4500, Colón e Ivanowski, cinco casas de Chacabuco al 3500, dos en Medici al 4700, otras dos en Uriburu al 100 y al 200, una en 24 de septiembre al 100, un inmueble de pasaje De Paoli al 3500 y otra en Pasaje 304 al 3500.

Durante las requisas fueron demoradas siete personas identificadas como Gabriel A., Roxana M., Micaela C., Sergio C., Enrique C., Pedro R., Ramón D. A su vez la Brigada Antinarcóticos decomisó una cantidad no especificada de droga, que a través de las pruebas de campo arrojaron como resultado clorhidrato de cocaína, fraccionada y lista para comercializar.

También se incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un revolver calibre 32, una pistola calibre 22, una escopeta calibre 12.70, una réplica de pistolón y una pistola monotiro aunque no se indicó qué calibre, municiones, 75 celulares y otros elementos como tablets, computadoras y tarjetas de memoria.

Mientras la Fiscalía determina el criterio a seguir con los demorados de acuerdo a la vinculación que tengan con los hechos investigados, todos fueron trasladados a la sede de la PDI. En tanto, los objetos y elementos secuestrados durante los allanamientos serán sometidos a pericias para corroborar si no fueron utilizados en algún delito.