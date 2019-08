"Aprietan desde hace meses pero la gente no quiere pagar más"

Familiares de presos en la cárcel de Piñero que en los últimos días se comunicaron con este diario señalaron que Ezequiel "es conocido en la puerta de la cárcel por ser soldado de René (Ungaro) y del Morocho", en alusión a Javier M., un hombre de 34 años que está preso imputado de un doble crimen en Villa Banana y en cuya casa de Capitán Bermúdez fue apresada "La Gringa" junto con Claudio Ezequiel M.

"Cuando Ezequiel llega a la puerta de la cárcel se hace sentir, es como un conductor de ellos", sostuvo una persona que lo sindicó como quien disparó la madrugada del domingo último y que suele verlo en "un Volkswagen Crossfox medio gris, medio verdecito", según describió.

Una persona indicó que la tarde del sábado La Gringa había vuelto a enviar a una emisaria para que se encargara de cobrar los turnos. Dijo que se llama María y es conocida como "Tati" o "Gorda morocha", sostuvo que la mujer tiene preso en Piñero a su marido ("un tal Luciano") y que está en un grupo que además de vender los turnos entran entre los primeros. "Esto se está saliendo de lugar, se están sobrepasando", dijo la persona que por obvias razones no quiso identificarse.

En cuanto a la venta de turnos, un denunciante sostuvo que la organización vende 200 números por semana a quienes van a visitar a sus familiares presos los domingos y comienzan a hacer fila desde la noche del sábado.

"Son cien números para cada ventanilla, porque hay dos colas: la de quienes llevan menos de dos kilos de mercadería para los presos y la de los que llevan más. Del 1 al 50 cobran 200 pesos, y del 50 al 100 cobran cien pesos", indicó.

"El que no tiene o no quiere pagar, va después del 100. Pero además tienen soldaditos que amenazan a la gente y aprietan para que paguen", agregó el denunciante, y cerró: "Esto pasa desde hace meses, organizado por René. Pero la gente no quiere pagar más".