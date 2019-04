Apresan a un rosarino acusado de entrar cocaína a Francia en un velero

Atrapado. "Lucho" C. fue detenido la tarde del sábado en inmediaciones de Urquiza y bulevar Oroño.

Atrapado. "Lucho" C. fue detenido la tarde del sábado en inmediaciones de Urquiza y bulevar Oroño.

Un hombre de 42 años fue detenido en Rosario como sospechoso de haber integrado una organización narco que intentó, a mediados de 2017, ingresar a Francia más de una tonelada y media de cocaína transportada en un velero. Con pedido de captura internacional de la Justicia francesa, Luciano Eugenio C. fue apresado en inmediaciones de Urquiza y bulevar Oroño por personal de Interpol y la Policía Federal en el marco de una investigación que lo puso en la mira cuando se incautó en España un velero que estaba a su nombre y en el que presuntamente se transportó la droga. En ese contexto, "Lucho" C. quedó detenido a disposición del juez federal Nº 3 de Rosario Carlos Vera Barros.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron la detención de Lucho C., apresado alrededor de las 18 del sábado en inmediaciones de bulevar Oroño y Urquiza. Según la información preliminar, allí vive un familiar del hombre que era buscado desde hacía unos meses por Interpol.

Paquetes en la playa

Los voceros consultados de la cartera que encabeza Patricia Bullrich reseñaron el caso por el cual fue detenido Luciano C. Ocurrió a fines de junio de 2017 en las playas de Mimizan, en el sur de Francia, cuando se desbarató una operación de narcotráfico transnacional con más de una tonelada y media de cocaína.

Al parecer la droga era transportada en una o más embarcaciones que habían zarpado desde algún puerto ubicado en el mar Caribe y navegaban el mar Cantábrico bordeando la costa francesa cuando, cerca de las mencionadas playas del país vasco francés y a raíz de un accidente, debieron arrojar por la borda todo el cargamento al agua.

Así, cientos de paquetes con cocaína llegaron a la costa empujados por el oleaje y varias personas que iban en la embarcación, luego de ser rescatadas, terminaron detenidas e implicadas en la operación de narcotráfico. Según publicara entonces el diario France Soir, la droga incautada alcanzaba los 1.900 kilos y su valor en el mercado europeo se estimaba en unos cien millones de euros.

En ese momento al menos once personas —entre ellas siete de nacionalidad griega— fueron detenidas. Sin embargo, por alguna razón que ayer no fue dada a conocer, el argentino no fue apresado.

Sin embargo, señalaron los voceros consultados ayer, Luciano C. comenzó a ser buscado luego de que se identificara un velero denominado "Ayane" que estaba a su nombre y fue secuestrado en España. En ese marco, el Tribunal de Gran Instancia de Bordeaux (Francia) solicitó el pedido de captura internacional del argentino con fines de extradición.

Dicho pedido fue publicado en los sistemas de Interpol por el delito de tráfico de estupefacientes y entonces la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA) "comenzó con tareas de inteligencia criminal para dar con el paradero del fugitivo", indicaron las fuentes.

En ese contexto, agregaron, los investigadores establecieron que "Lucho" podría estar viviendo en Rosario por lo que enviaron una brigada especial a buscarlo en esta ciudad. Así, "luego de haber identificado la vivienda de un familiar y tras montar una vigilancia sobre ese domicilio", el sospechoso fue identificado y apresado el sábado alrededor de las 18 en esa zona, precisamente en Urquiza y Oroño.

Algunos voceros de la pesquisa señalaron que en esa zona viviría la madre del sospechoso, quien fue apresado con una mochila de viajero.

Datos personales

Por lo que pudo saberse ayer, Luciano Eugenio C. nació en Rosario pero su familia es de Firmat, donde su padre fue propietario de un campo de importante extensión del cual hace años se desprendió. Se crió en Rosario, donde vivía con sus padres y un hermano en un departamento del Paseo del Siglo. Según se infería de algunos perfiles suyos en redes sociales, en la década del 90 se recibió de traductor de inglés y también dominaba el italiano.

También alega tener estudios en comercio exterior realizados en la Bolsa de Comercio de Rosario y entre algunos de sus emprendimientos de negocios figura una empresa de agronegocios y otro de desarrollo y comercialización de software, una empresa denominada Blablare de la que figura como fundador y CEO y que se trata de una aplicación para aprender y practicar inglés.

Un vistazo a su perfil de Facebook deja ver a Luciano como un apasionado de la navegación a vela y reiterados viajes por distintos lugares del mundo. Se lo advierte en imágenes en Eslovenia, Italia, Alemania. Las publicaciones en ese portal a su nombre se interrumpen en 2015.