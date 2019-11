Apareció muerto de un tiro en su vivienda, que estaba cerrada

La tarde del sábado, alrededor de las 16, Fernando Valor llegó hasta a la casa de su hermano “Peka”, se paró en la puerta de calle que estaba cerrada y lo llamó a los gritos dos veces. Osvaldo “Peka” Valor no se enteró; estaba tirado en la cocina boca abajo y con una bala calibre 9 milímetros en el tórax. Para algunos testigos y otros vecinos de Rosario al 2100 de Villa Gobernador Gálvez, quien le habría disparado es un vecino de la cuadra con quien al parecer “tenía problemas de antes”.

Fernando contó que el sábado al volver de trabajar vio en una esquina a dos personas que habían discutido con Peka la tarde del viernes. Le llamó la atención que estuvieran en la vereda y al llegar a su casa, a pocos metros por la misma calle, se cambió y decidió volver a la casa de Peka, que vivía solo y fue descripto por vecinos como “un pibe bueno pero que tomaba mucho”.

Boca abajo

“Intenté entrar pero la puerta estaba cerrada. Entonces le grité y cuando me asomé lo vi tirado. Pensé que estaba descompuesto, quise entrar por una puerta trasera y cuando la quise abrir no pude, también estaba cerrada. Así que la forzamos con mi otro hermano y entramos. Peka estaba en la cocina boca abajo y muerto. Cuando salí de nuevo a la calle los vecinos de enfrente, a los que vi cuando pasé con el auto no estaban más”, recordó Fernando.

Un rato después personal del Sies concluyó que Osvaldo había muerto de un balazo en el tórax. Y cuando sus familiares revisaron la casa no notaron el faltante de objetos de valor.

En ese marco pesquisas de Homicidios entrevistaron a vecinos del barrio La Rana y establecieron que el día anterior “hubo problemas con una vecina llamada Andrea y que la pareja de ésta, Martín P., podría tener relación con el hecho dado que la mujer le habría dicho a la víctima que su marido lo iba a matar por querer propasarse con ella”, sostiene el parte policial.

Si bien era fuerte la versión de una posible “falta de respeto”, otros vecinos expusieron otra versión de los hechos que derivaron en la muerte de Valor.

Versiones

“Peka conocía a esta chica Andrea. Ella vive con su pareja Martín frente a la casa de él, siempre charlaban y a veces Peka iba a la casa de Andrea de noche. No siempre que iba a esa casa estaba borracho y por ahí Martín no estaba”, contó una vecina de la cuadra.

Al parecer Peka fue el viernes a la casa de Andrea, discutieron y ella lo echó. “Tenía problemas con el alcohol. El martes lo íbamos a llevar con mi otro hermano a una casa de recuperación a Pavón. El viernes tomó un anticonvulsivo y alcohol y le hizo mal. Y se ve que discutió con Andrea”, comentó Fernando.

Aparentemente Andrea le dijo a su pareja que Peka se quiso propasar con ella. El hermano de la víctima lo relativizó. “Pudo pasar o no. Estaba borracho y no creo que se haya querido aprovechar, se conocían de antes. Pero él tenía problemas de bebida y si hubieran querido sacárselo de encima le daban un cachetazo y lo tumbaban”, aseguró.

“Peka fue a comprar algo al kiosco de la esquina el mismo sábado al mediodía y parece que en la calle lo encaró Martín y su mujer. Entonces él, que seguía medio borracho, fue hasta la casa y cerró todo con llave. Parece que alguien fue hasta la puerta y disparó de afuera”, contó otro vecino sobre el único balazo que se oyó la tarde del sábado.

“El Peka no era malo, pero tomaba. Dicen que se peleó con este pibe y su mujer. Estos dos se fueron y no volvieron más”, agregó otra vecina.

La familia de Osvaldo había decidido internarlo en una centro de rehabilitación en Pavón. “No nos dieron tiempo. Lo mataron desde una ventana y no tuvo oportunidad de defenderse”, dijo su hermano.

Vecinos de La Rana, en el noroeste de Villa Gobernador Gálvez, comentan de un tal Diego B. que “maneja la venta de drogas en el barrio” y aseguran que el sospechoso de haber matado al Peka “trabaja para este Diego”.

Por otro lado Peka Valor era hijo del “Gordo” Valor, un hombre que “fue mano derecha del antiguo intendente Pedro González y que ahora ya no trabaja más en la municipalidad”.

“El papá estaba muy enojado y muy triste por la muerte de su hijo”, comentó un vecino de Villa Gobernador Gálvez.