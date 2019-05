Apareció la supuesta víctima de la pareja muerta por balas policiales en parque Yrigoyen

Una mujer y un hombre fueron muertos por balas policiales el martes pasado en 27 de Febrero y Buenos Aires. Los uniformados aseguraron en su descargo que la pareja habían asaltado a mano armada a una mujer en el parque Yrigoyen. Su versión no pudo ser comprobada porque la víctima del robo no aparecía ni había radicado la denuncia del hecho.

Uno de los policías, el suboficial, Luciano Mariano Nocelli , fue imputado por la comisión del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario público y quedó detenido con prisión preventiva; el otro, Hugo Daniel Leone, quien cumplió el protocolo de las fuerzas de seguridad, fue acusado por encubrimiento.

Ayer se suscitó una novedad que, si bien no cambia la situación procesal de los efectivos policiales, puede mejorar su situación. En el más absoluto hermetismo, la víctima del asalto se presentó en horas de la tarde en el Centro de Justicia Penal para dar su testimonio sobre lo que sucedió aquella noche y que, por el exceso policial, terminó en tragedia.

Trascendió que la mujer, cuya identidad fue preservada, quedó muy conmovida por lo que había vivido cuando presenció el enfrentamiento que, tal como lo reveló un video de las cámaras de sistema seguridad provincial, terminó con Nocelli disparando a quemarropa contra los presuntos asaltantes. Sus disparos les provocaron las heridas que le costaron la vida.

Si bien no se revelaron detalles de su declaración, pudo saberse que la mujer habría contado lo que vivió y sufrió antes de que los supuestos motochorros fueran baleados por la policía y que lo que vio la shockeó de tal modo que no se atrevió a presentarse a dar testimonio, hasta que no supo que el suboficial que efectuó los disparos letales estuviera detenido.

Su relato, no obstante, no podría ser contrastado con las imágenes registradas por el domo ubicado en 27 de Febrero y Buenos Aires, vitales para esclarecer el hecho, porque el lugar donde habría sido sorprendida por los presuntos motochorros, el lateral norte del parque Yrigoyen, queda en un punto ciego de las cámaras y no quedó grabado.

Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron a La Capital que la mujer fue localizada, que se sabe quién es, aunque su identidad será reservada por razones de seguridad. También revelaron que brindó un relato pormenorizado de lo que pasó y que "quedó muy impactada" por la violencia de los disparos policiales que le costaron la vida a la pareja.