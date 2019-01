Dos presos de Coronda que grabaron un video y lo subieron a YouTube para divulgar sus reclamos acerca de las condiciones de detención serán sancionados por las autoridades carcelarias. Lo confirmó la directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario (SP), Lucía Masneri, para quien la situación supuso algún tipo de chantaje, además de indicar que existe una irregularidad en el ingreso del celular utilizado por los reclusos para registrar su mensaje y linkearlo a las redes sociales.

"De ninguna manera se le va a dar respuesta o se va a hacer un intercambio con personas que están cumpliendo una pena y hagan un reclamo extorsivo", indicó la funcionaria. Masneri destacó que se les aplicarán las penalidades que correspondan no sólo por hacer sus pedidos por una vía inapropiada —los internos que tienen una demanda se deben dirigir a la Defensoría General o a la Fiscalía— sino de modo abusivo por haberse aprovechado de un celular ingresado en forma clandestina a la cárcel.

En el video, los internos —que se identifican como Lucas Benítez y Martín Cardozo— denunciaron a personal del Servicio Penitenciaro por estar alojados en sus celdas desde hace una semana sin recibir alimentos ni elementos para higienizarse entre otras circunstancias que describen como irregulares y reclamaron el traslado a la cárcel de Piñero "para además estar cerca de nuestros familiares".

La directora Masneri sostuvo que no habrá atención al reclamo. "Acá el tema central es que se cometió al menos una falta, después se evaluará si es algo más, a través de la tenencia de un elemento no permitido", señaló. "Queremos poner el énfasis en que el celular no debería haber ingresado directamente. No es de ninguna manera nuestra intención realizar un descargo de lo que dijeron o no estas personas", alegó.

"Esto no debe ocurrir", enfatizó Masneri, quien advirtió sobre la peligrosidad de los dos reclusos que subieron el reclamo a internet, uno de los cuales cumple una pena por homicidio y el otro por robo. "Lo que nosotros hacemos es garantizar la seguridad dentro de los penales y el personal penitenciario trabaja a diario para lograrlo. Las medidas disciplinarias ya están en camino", enfatizó la vocera del SP.

La denuncia

En el material que subieron a YouTube los dos presos hablan alternadamente. "El motivo de este video —cuentan a dos voces— es porque hace desde el domingo venimos curtiendo engome (estar encerrado castigado en su propia celda en la jerga carcelaria) y la policía no nos pasa la comida, no nos pasa agua, nada para higienizarnos, no tenemos agua para tirar al baño, no tenemos nada, ¿me entienden? Tampoco es para que nos tengan así. Está bien que cometimos delitos, pero los estamos pagando. No es para que nos traten como animales, ni a un perro lo tienen como nos tienen acá", sostuvieron.

"Hay pibes que se cortan, se prenden fuego y ustedes creen que la policía o el Servicio Penitenciario se acerca. No, los dejan hasta el final, si aguantan aguantan y si no te lo sacan medio muerto. Por eso mueren muchos pibes en Coronda, porque la misma policía los deja morir", aseguraron. Luego denunciaron que los policías "por 3 mil o 4 mil pesos te venden el teléfono, drogas, pastillas, merca. Por eso después la gente pregunta cómo es que tenemos teléfonos".

Paquetes y polémica

"El Estado no responde a estas demandas y menos de esta manera. El Estado se encarga por todos los medios de garantizar los derechos de las personas alojadas en los penales y estos no son los mecanismos establecidos", replicó Masneri. La funcionaria destacó que el Ministerio de Seguridad mantuvo una fuerte polémica con la Justicia que, pese a las recomendaciones del Servicio Penitenciario, benefició a los presos permitiendo que sus visitante puedan entrar una cantidad ilimitada de paquetes a las cárceles.

"En este momento estamos atravesando una instancia de discusión en relación con la cantidad de paquetería que se puede ingresar con la visita, lo que hoy, por una decisión judicial, no tiene ningún tipo de limitación", afirmó Masneri. "Una persona podría traer cien kilos de paquetes y habría que revisarlos con la persona presente y uno por uno resolver si ingresa o no. Esto es muy complejo de realizar, y hay videos que lo han mostrado, y por eso estamos solicitando que se limite el ingreso de paquetería a dos kilos, que es impedir el ingreso de este elemento y otros elementos que no están permitidos en las unidades penitenciarias", sostuvo la funcionaria, en la aspiración de explicar cómo ingresó el celular que usaron los presos a la cárcel de Coronda.