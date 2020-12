En una conferencia de prensa improvisada en la puerta del IML, Orellano cargó contra un sector del periodismo y señaló que "acá se contaminaron las pruebas, fue mal hecho el procedimiento o fue mal conservada la muestra. Acá se quiere entorpecer la investigación, pero está claro que mi hijo fue asesinado, por asfixia seca, como creemos que fue, o por asfixia hidráulica, como quieren hacer creer ellos ellos, para poder demostrar que mi hijo se ahogó solo, sin que nadie le haga nada. Porque ellos pretenden desviar todo. Todo el escenario del homicidio lo quieren sacar fuera del boliche".

El "ellos" resuena sistemáticamente en el discurso de Orellano padre. Ellos son el sistema judicial y su accionar, del que asegura "que no funciona y hay que reemplazarlo. Hay que echar a todos los corruptos que defienden a los delincuentes".

Orellano dijo que en esta autopsia se va a investigar si en el cuerpo de su hijo hallan "plancton -organismos microscópicos que flotan en aguas saladas o dulces-. Pero quiero recalcar una cosa, la señora Cadierno (Alicia, directora del Instituto Médico Legal), hizo declaraciones de que estaban las actas firmadas. Y es mentira. No hay ningún acta firmada sobre conclusiones de la autopsia. Lo único firmado es un acta donde consta que se hizo la autopsia, pero allí no hay conclusiones de las partes, ni del IML, ni de la querella, ni de la defensa".

El papá de Bocacha le apuntó luego al fiscal Patricio Saldutti, de quien volvió a decir que "no quiere imputar a nadie. Los está encubriendo, porque hay dos policías están muy complicados".

Consultado sobre sin esta nueva autopsia al cuerpo de su hijo podría arrojar algo de luz sobre la investigación, Orellano fue contundente: "Había agua en los pulmones (de su hijo). La doctora Cadierno mintió al decir que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, porque los órganos estaban bien conservados, no tenía líquido en las vías aéreas superiores, no tenía líquido en los pulmones, el único líquido era el del estómago y era por lo que había tomado esa anoche en el boliche. No tenía esa pigmentación rosada en los dientes que es el primer detalle que tiene una persona que se ahoga. Acá no hay nada que indique que se ahogó".

El hombre volvió a sostener su hipótesis de que su hijo "fue asesinado" y se refirió al derrame en el pulmón izquierdo diagnosticado en una autopsia anterior: "Fue a causa de un golpe. Hay una testigo que dice que vio cuando uno de los patovicas le pegó una paralítica, mientras otros cuatro lo tenían".

Sobre el testimonio que brindó esa testigo, aclaró que el fiscal "no le dio importancia".

"El (Saldutti) asegura que la testigo dijo que se fue en colectivo a su casa pero que no quedó registrado en la tarjeta Movi. Pero a esa testigo la tuvieron que llevar con custodia de Gendarmería porque fue amenazada desde una Toyota Hilux gris desde la que le dijeron que si hablaba la iban a matar. Es la única que vio lo que pasó dentro del boliche".