Amenazan al gobernador con una pintada en la puerta de una escuela en barrio Belgrano

Los amedrentadores escribieron con aerosol de color rosa en el ingreso del ala de educación secundaria una frase donde apuntaron contra Pullaro: “ Con los presos no se jode ”, grafitearon en el acceso de la Escuela Técnica n° 466 General Manuel Savio , ubicada en Rouillón y White.

La pintada fue denunciada por el director de la institución , quien la halló cuando ingresaba a la escuela. Los estudiantes no están en período lectivo, por lo que sólo los educadores están yendo al edificio.

El docente aseguró a los medios que la pintada no estaba a principio de semana, pero no puede afirmar si fue realizada en las últimas horas o en los días previos. A su vez, las cámaras de seguridad apostadas en las inmediaciones de la escuela no muestran las puertas de ingreso, sino que solo muestran las calles.