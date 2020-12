Aldo "Totola" Orozco sumó una nueva condena: 8 años y 10 meses por vender droga desde la cárcel de Devoto

Para entender buena parte de lo ocurrido la última década sobre la narcocriminalidad en el sur de la provincia alcanza con leer los expedientes que se generaron y las historias de Totola Orozco, Carlos Andrés “Vasco” Ascaíni y los ex comisario Hugo Tognoli y Alejandro Druetta. Totola y Ascaíni ganaron la vista pública a partir de ser apresados y llevados a juicio oral junto ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, acusado de ser cómplice del negocio narco. Tanto Orozco, que tiene como base la ciudad de Firmat; como Ascaíni, oriundo de Villa Cañas, fueron detenidos por el ex comisario Druetta, preso desde junio 2018 y procesado por conformar una asociación ilícita junto a Ignacio Actis Caporale, quien espera juicio en la cárcel de Ezeiza como líder de una banda de narcotraficantes.

A poco de tomar posesión de la conducción de los antinarcóticos de la Unidad Regional VIII (por aquellos días no existía la Policía de Investigaciones ni la Agencia de Investigación Criminal) en mayo de 2012 Druetta realizó una serie de oscuros operativos en los que cayeron presos primero Ascaíni y meses más tarde Orozco, en septiembre de 2013. Ascaíni fue condenado a diez años de prisión por narcotráfico en el juicio que también tuvo como protagonista a Tognoli, y en septiembre de 2018 recibió el derecho a la la libertad condicional. La semana pasada la Cámara de Casación Penal Federal confirmó por mayoría la absolución del ex jefe de la policía Tognoli y la confirmación del condena a Ascaíni y a Orozco.

La investigación que volvió a poner el foco en Totola fue realizada por efectivos de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (ex Drogas Peligrosas) con el trabajo en territorio de la Brigada Operativa IV de la policía de Santa Fe. El 28 de mayo de 2016 efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con órdenes emitidas por el fiscal federal porteño Santiago Marquevich y el juez federal rosarino Carlos Vera Barros, realizaron 23 allanamientos sobre la estructura de Orozco. La hipótesis de la pesquisa era que Orozco usaba varios teléfonos celulares con los que controlaba paso a paso el andar de su organización de distribución de droga en el sur provincial. A través de escuchas judicializadas pudo individualizarse a Totola Orozco, detenido en el penal de Devoto, desde donde seguía operando. Sin dar nombres, daba cuenta de cómo dirigía su actividad de venta de estupefacientes, guardándolos en un domicilio y enviando a otra persona a retirarla para su posterior venta al menudeo.

La fiscalía tuvo por acreditado que Orozco organizó intramuros una estructura criminal dedicada al narcotráfico en la modalidad de comercialización junto a su madre y Riera. Junto a al menos otras tres personas aún no requeridas a juicio, su actividad se desarrolló en las localidades de Firmat y Chabás, provincia de Santa Fe. Se determinó que operaron desde junio de 2015 hasta el 26 de mayo de 2016, momento en el que se realizó una serie de allanamientos en Firmat, donde se incautó cerca de un kilo de cocaína, según se refrescó en el sitio fiscales.gob.ar.

image (1).jpg El 28 de mayo de 2018 se realizaron 23 allanamientos en las ciudades de Casilda, Firmat y el calabozo de "Totola" en Devoto.

En el marco de la investigación llegó a saberse que el propio Orozco consumía y probaba la droga que sus huestes vendían al menudeo y que le llegaban a la cárcel mediante encomiendas con unos 200 gramos de cocaína cada una, por lo que el Servicio Penitenciario Federal abrió una causa paralela a fin de determinar las complicidades de sus hombres en la recepción de los estupefacientes. Eso se desprende de una escucha que figura en el expediente y en la cual Totola le cuenta a su proveedora que ellos en la cárcel de Devoto "realizan pruebas de pureza" con sus compañeros. Incluso, en la causa hay fotografías de la red social Facebook que muestran cómo Orozco compartía la droga en el penal antes de que su madre, Liliana Patricia De Marco, de 57 años, acopiara la mercadería en su casa antes de entregársela al distribuidor Daniel Cristóbal Riera. Según la elevación a juicio Riera, de 50 años, era además el encargado de manejar las finanzas de la organización, un rol que quedó al desnudo en una interceptación telefónica entre él y Orozco donde le comunica a su jefe que en una operación "quedaron limpios 698.700 pesos".

A lo largo del juicio pudo acreditarse que toda la actividad de comercialización de drogas estaba diagramada por Orozco. Desde su lugar en una cárcel federal orquestó y dispuso la forma en la que los demás integrantes de la banda debían llevar adelante sus tareas. Las escuchas dejaron al descubierto cómo Orozco no tenía impedimento para contactarse con su madre o con Riera para definir luego como llevar adelante la comercialización de dichas sustancias y distribuir las tareas.

Para el fiscal Arrigo la intencionalidad de venta no sólo está acreditada con la cantidad de sustancia secuestrada en distintos domicilios, sino también en la presencia de otros elementos como teléfonos celulares, balanzas de precisión, prensas, grandes cantidades de dinero y sustancias de corte. El fiscal acusó a Orozco como organizador de una estructura delictiva dedicada a la comercialización de estupefacientes y como coautor penalmente responsable de tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas organizadas para cometerlos, por lo que solicitó una pena de diez años de prisión. Además, dado que ya había sido condenado en dos ocasiones en 2018 y 2019, el fiscal solicitó que, de mediar sentencia condenatoria, se las unificase en una condena única de diez años y diez meses de prisión.

A Riera lo señaló como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de más de tres personas, por lo que se solicitó una pena de siete años de reclusión. Como al igual que Orozco, también se encontraba cumpliendo una condena efectiva la fiscalía solicitó que, en caso de mediar sentencia condenatoria, se unificase ambas en una pena de nueve años. Y a De Marco la acusó como partícipe secundaria, por lo que le solicitó una pena de cuatro años y seis meses de reclusión.