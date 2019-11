Acusan a una mujer de matar al hermano, amenazar al padre y balear a una hermana

Una jueza de Rosario dictó la prisión preventiva para una mujer que está acusada de matar a su hermano la semana pasada, amenazar de muerte a su padre y balear en una rodilla a otra hermana que le recriminó el crimen, informaron hoy fuentes judiciales. Los tres ataques fueron con armas en menos de tres horas y en un radio de ocho cuadras.

El raid criminal ocurrido el miércoles de la semana pasada y tuvo como escenario la zona sur de Rosario, cerca del casino City Center, donde reside Patricia Lorena Cabrera, la mujer que fue imputada y quedará en prisión preventiva por al menos 90 días.

Según la descripción que realizó el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Ademar Bianchini, a las 20.45 del miércoles pasado la mujer amenazó de muerte a su padre en inmediaciones de la colectora de Bulevar Oroño y el casino, con un arma de fuego en su poder.

Un rato más tarde, a las 22 del mismo día y cerca del sitio donde se habrían producido las amenazas, dos hombres que se movían en dos motos dispararon contra Martín Cabrera (43), hermano de la acusada.

De acuerdo a la investigación, la víctima “se encontraba cuidando automóviles” cuando fue herido de “un número indeterminado de disparos” que le causaron la muerte “por shock hipovolémico”, informó hoy el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

motos.jpg Las motos secuestradas en la casa de la mujer detenida bajo sospecha de ser la instigadora del ataque sicario.

Voceros del caso precisaron que Cabrera fue trasladado en un auto particular al hospital Roque Sáenz Peña, donde los médicos constataron que presentaba múltiples heridas de arma de fuego en la zona dorsal.

Además, los profesionales entregaron a la policía una pistola calibre 9 milímetros con 12 municiones en su cargador, que la víctima tenía entre sus ropas al ingresar al hospital, dijeron las fuentes.

Una hora más tarde ingresó a la guardia del mismo centro de salud una hermana del hombre fallecido, identificada como María Daniela Cabrera (42).

La mujer tenía una herida de arma de fuego en una de sus rodillas, indicaron los investigadores.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el fiscal Bianchini para efectuar la acusación, al enterarse de la muerte de su hermano la mujer fue hasta el domicilio de su hermana, en Pasaje 516 y Caña de Ámbar, para recriminarle por el crimen.

Allí se produjo un nuevo ataque armado, cuando según el fiscal, Patricia Cabrera le disparó a su hermana María en una rodilla.

Por esos hechos, Bianchini pidió la imputación de la mujer por los delitos de amenazas calificadas, homicidio calificado como coautora y abuso de arma.

“Yo no maté a mi hermano. Yo no hice nada. No sé por qué tanto problema conmigo”, dijo llorando la mujer detenida por el crimen de Martín Cabrera, quien recibió cuatro disparos por la espalda el martes a la noche frente al Casino.

La jueza Silvia Castelli aceptó la imputación y le dictó prisión preventiva por 90 días a la mujer que atacó a su familia.