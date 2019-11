Acuerdan pena a policía por favorecer con información reservada a Alvarado

Uno de los policías que trabajó codo a codo con los fiscales que acusaron a Esteban Alvarado será condenado en un juicio abreviado a un año de prisión por haber realizado una maniobra que favoreció planes del presunto líder criminal investigado, algo que según esos mismos fiscales con los que cooperaba nunca pudo ignorar que ocurriría.

Quien aceptó su responsabilidad en este delito es el suboficial Pablo Bancora, imputado desde junio pasado por incumplimiento de deberes de funcionario público, por pasar desde la misma oficina de los fiscales una información que conocía por su manejo de datos confidenciales a una tercera persona, información que terminó tres días después en manos de Alvarado y que le permitió a éste planificar una serie de atentados a edificios del Poder Judicial y domicilios de funcionarios. La condena que aceptó es por ese delito e implica también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desvío

El 9 de junio pasado Alvarado fue acusado junto a otras ocho personas por participar de un plan que tenía como propósito desviar la investigación que lo tenía a él mismo como instigador del homicidio del prestamista Lucio Maldonado, ocurrido hace casi un año. En esa audiencia fueron acusados dos comisarios encargados de operaciones de la PDI, los hermanos Martín y Marcelo Rey, a quienes les atribuyen asociación ilícita.

Bancora también estuvo en esa sala ese mismo día pero no imputado de integrar la organización de Alvarado sino por un solo delito. Los fiscales señalaron entonces que uno de los policías que trabajaba con ellos sabía que un hombre de Los Monos, Leandro "Chulo" Olivera, tenía el teléfono intervenido. Ese policía, que era Bancora, le pasó a la entonces jefa de la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, Jorgelina Chaves (ver aparte), el número de teléfono de Chulo intervenido. Según testigos de identidad reservada Chaves tenía una relación histórica de cooperación con Alvarado.

Bancora pasó ese teléfono el 17 de diciembre de 2018. Los fiscales lo supieron porque este policía que trabajaba en el mismo ámbito físico que ellos se olvidó de cerrar la sesión de su computadora al retirarse dejando abierto su whatsapp. Así los fiscales, que ya sospechaban de él, descubrieron mirando su PC que Bancora le pasó a la oficial de la 24ª el dato de que los fiscales tenían interceptada la línea de Chulo. A Alvarado le llegó el mensaje el 20 de enero, lo cual se supo luego de que secuestraran su celular y examinaran todo el contenido.

Según dijeron los fiscales en la audiencia, Bancora al pasarle la línea ya interceptada de Chulo Olivera a Chaves le dijo: "Ahí ese está recontra relacionado con las balaceras" a lo que ella respondió: "Ok, mañana voy para allá". Luego de eso propuso a los fiscales que se interviniera la línea telefónica de allegados a Chulo.

Ese dato llegó a conocimiento de Alvarado quien a partir de allí, usando la información de la línea de Chulo, diseñó una estrategia a fin de que los fiscales creyeran que Chulo organizaba los ataques al Poder Judicial y también que tenía relación con el crimen de Maldonado, por el cual el propio Alvarado está imputado de ideólogo, con perspectiva de prisión perpetua.

Un solo delito

La fiscalía le imputa a Bancora un solo delito, un hecho de incumplimiento de deberes de funcionario público, porque no hay evidencia de que esté implicado en la asociación ilícita. El policía siempre sostuvo no conocer a Alvarado pero admite que no hay explicación para lo que hizo. Aseguró no haber recibido retribución material por ello, que nadie podría señalarle que tuvo un crecimiento patrimonial y expuso constancias de que está pagando un crédito para afrontar el colegio de sus hijas.

La acusación inicial en la audiencia de junio, donde estuvo en el mismo estrado que Alvarado, fue "haber incumplido las obligaciones inherentes" a su cargo de personal de la policía de Santa Fe, "desempeñando funciones en el Ministerio Público de la Acusación y como investigador del equipo de Gravedad Institucional, en causas iniciadas con motivo de distintos atentados de domicilios de magistrados y dependencias públicas". En esa circunstancia "Bancora entregó información reservada a terceros que debía saber que llegarían a conocimiento de Alvarado", señaló el fiscal Edery entonces.

El acuerdo de pena fue definido entre los fiscales y el defensor José Luis Giacometti y ya fue firmado por el policía. Sólo resta la homologación judicial del trámite. Bancora declaró como testigo en el juicio oral provincial a la banda de Los Monos. En su rol de auxiliar de la investigación trabajó en la desgrabación e interpretación de escuchas telefónicas a distintas personas que fueron imputadas en ese proceso.

la audiencia. El pasado 9 de junio Bancora fue imputado en la misma sala que Esteban Alvarado.