Abrieron causa penal al ex jefe de la Unidad Regional II

El Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación de oficio para determinar si el ex jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Gómez, incurrió en el delito de incumplimiento de funcionario público al relevar la custodia externa en los Tribunales, la Fiscalía Regional y el Centro de Justicia Penal, objetivos baleados al menos seis veces un año atrás.

En ese marco la fiscal Paola Aguirre, de la Unidad de Violencia Institucional, solicitó los registros de cámaras perimetrales de esos sitios y testimonios de los policías involucrados. Si bien no hay imputados, existe un informe de la oficial a cargo de proteger esos puntos en el que ordenó "cesar las custodias", lo que entraría en colisión con lo dispuesto por su superior, el ahora ex jefe de policía, Marcelo Villanúa.

Luego de tomarle juramento a la nueva cúpula policial de la provincia, el ministro Marcelo Saín fue tajante al hablar con los medios santafesinos. "No hay espacio para que un policía resista una orden. Si resiste va preso. La resistencia no es un comentario de desagrado, es una falta disciplinaria grave o un delito. Con nosotros no habrá resistencia policial. Y lo van a ver con lo que va a pasar en Rosario con el director Marcelo Gómez. Ahí hay una causa abierta por el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y hoy, junto con los directores Víctor Sarnaglia y Martín Musuruana, nos pusimos a disposición como testigos de la fiscal Paola Aguirre porque entendemos que hay un delito. Acá con esas cosas el que jode va a ir preso", dijo Saín.