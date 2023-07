Polémica en Funes: la justicia restituyó a sus dueños diez galgos maltratados

campo donde cazaban con galgos Funes .jpg Los cazadores ingresaron ilegalmente al campo Manquehue, ubicado en ruta 34S y Gral. López.

La situación se viralizó rápidamente en redes sociales donde hubo un pedido desesperado de tránsito para los animales por parte de las protectoras que encontraron colaboradores y familias transitorias para los diez galgos, acción que no se pudo concretar por la decisión de la fiscalía.

La coordinadora municipal de Salud Animal, Aranza Puig declaró a los medios que “en otras oportunidades similares, nunca se procedió a devolver a los animales que fueron secuestrados, menos con una constatación veterinaria como la que se elevó en el informe”.

“Nos quedamos con un sabor amargo por todo el esfuerzo que se hizo para cambiar la realidad a esos animales que claramente estaban en una situación de maltrato”, agregó la funcionaria y sumó que “si bien algo se ha avanzado jurídicamente, todavía nos topamos con estas decisiones de la Fiscalía que no comprendemos. Se sigue subestimando la vida y los derechos de los animales consagrados en la ley 14.346 y en la jurisprudencia. Ni siquiera se los instó a los responsables a que reciban un control posterior y seguimiento con veterinarios o la Policía Ecológica”.

La profesional remarcó que la raza galgo es una muy perjudicada por el accionar humano, ya que por su destreza son protagonistas de jornadas de caza y carreras de perros, ambos actos considerados ilegales.

>> Leer más: Polémica por la restitución de los galgos rescatados de las carreras ilegales en Santo Tomé

Hace apenas pocos meses, como antecedente, el fiscal Omar De Pedro tomó una decisión similar con un procedimiento de galgos en la ciudad de Santo Tomé. Con el tiempo y luego de un gran trabajo realizado por las protectoras, el fiscal fue apartado del caso y aún se está investigando su accionar.

Todos armados

El comando fue quien se acercó tras recibir la denuncia de que personas ajenas estaban dentro del campo conocido como Manquehue, ubicado en ruta 34S y General López y que estaban acompañados por los perros. Cuando los policías llegaron, los cazadores dijeron que ya se estaban retirando porque desde dentro de la propiedad, escucharon una detonación de escopeta.

Armas que tenían los dueños del campo de Funes donde intrusos cazaban con galgos .jpg Los dueños del campo tenían una pistola 9 mm y una escopeta que dispararon para amedrentar a los intrusos.

Los efectivos hablaron con la dueña del campo que efectivamente confirmó que tras haberles pedido que se fueran, como hicieron caso omiso, disparó con su escopeta al aire y luego llamó a la policía.

Tras la denuncia, el fiscal Edery, dispuso que se detenga a los cinco hombres, cuyas edades van desde los 21 a los 52 años, y a la dueña del campo que no quiso entregar el arma. Cuando los efectivos se acercaron a la casa donde estaba el esposo de la mujer, este no les permitió el ingreso.

Mientras el Comando esperaba indicaciones de la Fiscalía, arribó el hijo del matrimonio de 46 años que, junto a los policías, vio a su padre dirigirse rápidamente a un quincho aledaño a la casa principal, y ante la posibilidad de que quisiera hacerse daño, permitió que los uniformados entraran a la propiedad.

Al ingresar, vieron que el hombre tenía entre sus manos una caja de cartón conteniendo en su interior una pistola Bersa 9 mm, dos cargadores con ocho cartuchos, uno puesto en el arma y sin bala en la recámara, dos cajas con cartuchos 9x19 mm y 20 cartuchos calibre 28mm.

Finalmente la mujer también entregó la escopeta (marca Sayan calibre 28) y la Fiscalía ordenó que todos, dueños del campo, cazadores, y perros sean trasladados a la Comisaría 23 local. A los cazadores se les abrió una causa por violación de domicilio y a los dueños del campo por tenencia de arma de fuego.

Edery: “Si hubiera sabido que eran maltratados no se los habría devuelto”

Por su parte, el fiscal Matías Edery declaró ayer a La Capital que “yo jamás me enteré de que los perros tenían un mal estado”, con relación a su decisión de restituir los diez galgos a los cinco cazadores que entraron a un campo privado de Funes el domingo último.

En este sentido, el fiscal abundó que “cuando me preguntan al final de la consulta en la que termino formándoles causa a los cazadores por violación de domicilio y a los dueños de la casa por tenencia de armas, ¿jy qué hacemos con los perros?, ahí sí les dije que se los dieran, pero porque yo no tenía ninguna información de que hay un impedimento. Yo pensé que el hecho de los perros era accesorio a la consulta sobre un conflicto por una casa, con unos cazadores que habían entrado sin permiso a un campo. Si yo hubiera tenido información de que los animales estaban maltratados obviamente no se los habría devuelto, pero yo jamás me enteré de esto”.

En Roldán

El pasado 14 de julio, en Roldán ocurrió un hecho similar cuando el encargado del barrio privado La Ilusión, ubicado en Camino de los Vascos a mil metros de la Autopista Rosario-Córdoba, denunció que había personas extrañas dentro del campo cazando liebres con perros galgos.

image - 2023-07-25T133854.821.jpg En Roldán también irrumpieron con galgos en un campo y los perros igualmente fueron restituidos.

Los tres mayores y tres menores oriundos de Roldán se movilizaban en un Renault Sendero con un carro donde trasladaban a los perros. El denunciante dijo que antes de retirarse, los hombres lo amenazaron por lo que decidió hacer la denuncia.

Efectivos de la Comisaria 6ª salieron en su búsqueda logrando dar con las personas “luego de un arduo patrullaje por los distintos caminos rurales”, según detallaron en el parte de prensa. Los cazadores, oriundos de Roldán, fueron trasladados a sede policial por orden del fiscal en turno y la Fiscalía de menores dispuso que los jóvenes sean entregados a adultos responsables.

El encargado del barrio también comunicó lo que estaba sucediendo a la secretaria de Seguridad Municipal, Marisabel Mendoza, que colaboró con el aporte de datos. Desde el área municipal remarcaron su preocupación por la presencia de menores en un predio donde hay una pista área habilitada, lo que representa un peligro para los mismos.

En cuanto a los galgos, fueron retirados por la Policía Ecológica y el fiscal dispuso que personal de esa repartición los revise y evaluara su situación. Tras el procedimiento, resolvieron devolver los canes debido a que no se encontraban en mal estado, solo le faltaban algunas vacunas pero tenían la libreta correspondiente. En tanto, les dieron un plazo para que le coloquen las vacunas restantes y se les informó que los irían a visitar para hacer un seguimiento.