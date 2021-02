Piden que Perotti que habilite el tratamiento del proyecto de reducción del impuesto a la patente automotor

“En la sesión de la semana pasada se ingresaron tres proyectos, uno del Bloque de la UCR, otro del Bloque JDP y un tercero del bloque oficial, pero hasta este momento el Propio Poder Ejecutivo no incluyó este asunto en el temario de sesiones extraordinarias tal como lo indica la Constitución Provincial (Art.40, par. 3° y Art. 72, inc.14). Sería un despropósito que se siga perdiendo tiempo y se haga sentir el irrazonable impacto del aumento en todos los contribuyentes de la provincia, máxime cuando todos coincidimos que es desproporcionado y excesivo. Si el Poder Ejecutivo no habilita el tema en sesiones extraordinarias no se puede tratar con la urgencia que amerita la situación”, expresó el presidente del bloque Felipe Michlig.