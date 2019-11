"PEM 2019, Transformemos negocios"

La Asociación de Profesionales en Marketing anunció el evento, que será el próximo 6 de noviembre en el Centro de Convenciones Puerto Norte de Rosario.

Por octavo año consecutivo, llega el PEM 2019, el evento organizado por la Asociación de Profesionales en Marketing (APMKT) que el año pasado reunió más de 700 asistentes, convirtiéndose así en el más convocante del país en la materia. En la edición 2019, la consigna será "Transformemos negocios", por lo que las charlas girarán en torno a la transformación y la sustentabilidad. "Bajo la premisa de que el consumidor cambia y las marcas también deben hacerlo, y de que para trascender en el mundo de los negocios hay que transformar, se abordarán diferentes tipos de transformaciones como la digital, la financiera, la transformación de procesos y la de distribución, al mismo tiempo que se analizará el rol de la mujer en estas transformaciones, el papel de los clientes transformadores, y las características de las campañas y las tendencias transformadoras, entre otras", adelantó Yair Adaro, presidente de la APMKT.

Para esta edición, el PEM contará con varias novedades, como espacios especiales para la realización de netwoking, mentoreo, stands y after office. Si bien el listado de speakers aún no se reveló por completo, ya se confirmó la presencia de Marcelo Romeo, gerente de marketing y comunicaciones de Grupo Newsan, quien llevó adelante la inolvidable "Súper Promo Eliminatorias Noblex", con la que si Argentina no clasificaba para el Mundial, el cliente se quedaba con la tele gratis; María Candela Bach, gerente de ventas región NEA en Latam Airlines, que compartirá los secretos de la transformación de la empresa hacia un enfoque orientado al cliente; y Nicolás Renzi, del grupo San Cristóbal, que contará los secretos de la transformación digital por el que pasó la aseguradora tras 80 años de historia.

A la propuesta de este año se suma también Santiago Silveyra, Distribution Marketing Director para América Latina de DELL, quien abordará el tema de la transformación en los canales de distribución; Juan Bruchou, fundador y CEO del banco digital Brubank, quien disertará sobre la transformación financiera; Martín Vázquez, Director Científico de Bioceres, que contará la transformación de procesos que atravesó la compañía para ser una de las más exitosas de Argentina, y un panel de mujeres transformadoras, que contará con la presencia de María Cecilia Ribecco, embajadora regional de Women's Entrepreneurship Day, la CEO de Randstad Argentina y Uruguay Andrea Ávila, y Helena Estrada, directora del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer.

Desde APMKT, esperan una convocatoria de más de 1.000 personas entre propietarios y directivos de destacadas empresa, profesionales de la industria del marketing y actividades relacionadas y estudiantes. "Queremos que Rosario se transforme en la meca del marketing nacional, y realmente creemos que esta edición de los PEM será imperdible para cualquiera que se desempeñe en esta industria" apunta Adaro.

La cita será el próximo 6 de noviembre, a las 14 horas, en el Centro de Convenciones Puerto Norte de Rosario. Las entradas son con cupo limitado. www.pensemosenmarketing.com