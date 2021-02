Vuelta a clases: los séptimos grados y quintos años regresaron a las aulas con suma cautela

Este miércoles el secretario gremial de la delegación Rosario Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Juan Pablo Casiello, advirtió que “en una gran cantidad de escuelas, por distintos motivos, no están empezando las actividades, y es así porque los edificios no están en condiciones o porque todavía hay personal que está de vacaciones o recién volviendo de las licencias”.

escuelas 02.jpg

“Vemos este regreso a clases con mucha preocupación. Estamos muy atentos a lo que pasa. Es una vuelta que en estas condiciones el gremio planteó un conjunto de alertas. Hay una gran cantidad de escuelas primarias y secundarias no están empezando. Los edificios no están en condiciones o porque el personal directivo no volvió de su licencia. Para los docentes con mayor antigüedad terminan hoy sus vacaciones y nos tenemos que reintegrar mañana”, agregó.

Regreso con irregularidades

El referente de AmsafE Rosario agregó en ese sentido que los docentes “que tienen licencia por Covid al ser personal de riesgo y hacerse cargo de alguna situación familiar y no se nombraron reemplazantes. Tampoco se designaron los asistentes escolares. Todavía hay una gran cantidad de irregularidades. La pandemia sigue presente y seguimos con mucha preocupación este comienzo de clases tan particular y acotado en muchas escuelas del departamento Rosario”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Casiello sostuvo que el gobierno “no escuchó a los docentes. No es que los docentes tenemos tres meses de vacaciones. Pero los maestros con mayor antigüedad tienen, como la mayoría de los trabajadores, 45 días de descanso y hoy es su último día de vacaciones. Hay muchos que tienen 20 años de antigüedad. Todos esos docentes vuelven mañana y en muchos casos son los de séptimo grado y quinto año. Plantear que el retorno a clases es hoy es una improvisación completa”.

esceuals 01.jpg

"Hubo compromisos de obras en las escuelas, pero esos trabajo recién se iniciaron la semana pasada. También hubo compromisos para la designación de asistentes escolares y eso no se concretó. Parece que hay un esfuerzo en demostrar que se está volviendo a las clases, pero lo cierto es que no están las condiciones ideales. Además tampoco hay datos ciertos sobre la vacunación de los docentes. Para nosotros, sobran las alarmas y las preocupaciones", agregó.

Una gran prueba de cara al 15 de marzo

Por su parte, el titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Rosario (Sadop), Martín Lucero, señaló a La Capital que hoy "se incorporarán la mayoría de los colegios de Rosario, algunos terminarán de incorporar mañana a sus docentes cuando terminen la licencia anual ordinaria". y agregó: "La expectativa es que durante todo el mes los alumnos de los séptimos grados de la primaria y de los quinto y sexto de secundarias, concurran diariamente a clases separados en grupos que serán abordados por los docentes".

escuelas.jpg Las mochilas de los chicos quedaron en le patio por protocolo sanitario por la pandemia. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"Este mes será una gran prueba para ver como viene la presencialidad a partir del 15 de marzo cuando se inicie el ciclo lectivo 2021. Esperamos colaboración del gobierno y de las familias. Este es un proceso que hay que transitar con paciencia. Hay que cuidar la salud. La pandemia todavía no pasó y vamos a llegar a una escuela nueva. Habrá que habituarse a una nueva normalidad que exigirá compromiso, tolerancia y comprensión de parte de todos", añadió el referente de los docentes de escuelas privadas.