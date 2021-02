El gobierno provincial confirmó que pasado mañana comenzarán los alumnos de séptimo grado de la primaria y los de quinto y sexto años de las secundarias. En tanto que el ciclo lectivo del 2021 se iniciará a partir del 15 de marzo para el resto de los niveles.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Terés aseguró: “Los docentes no saben cómo actuar porque no ha habido reuniones preparatorias. No hay que apurar la vuelta a las escuelas. Y este no es un problema corporativo de Amsafé o de los gremios. Es un problema de salud de la población. y resulta que cuando se anuncia la vuelta a la presencialidad, el lugar de los docentes en el proceso de vacunación retrocede y dejan de estar entre las prioridades. Por eso decimos que hay mucha improvisación”.

“Además, el gobierno tiene la obligación de tratar en las reuniones paritarias las condiciones de trabajo y eso no ocurrió porque las paritarias se postergaron. Hay un nivel de irresponsabilidad muy grande. Pero el regreso a clases no es hablar con un dirigente sindical, es preparar las condiciones para evaluar y establecer si hay condiciones o no para el regreso a las aulas”, agregó.

Terés consideró que “hay una cantidad de situaciones que deben ser analizadas para poder volver a las escuelas. Es incomprensible e inédito que con una parte importante de los docentes que vuelven en estos días, el gobierno plantee el inicio del ciclo lectivo el miércoles. La mayoría de los equipos directivos se integran el jueves. Además, los riesgos de contagios pueden ser muy grandes. Cuando el sistema educativo se pone en funcionamiento hay que hablar de un millón y medio de personas empieza a movilizarse, y eso es algo de lo que el gobierno no habló”.