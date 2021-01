Una turista rosarina que viajó Mar del Plata denunción que la empresa de colectivos no cumplió los protocolos sanitarios por la pandemia.

Una turista rosarina denunció que no se cumplieron los protocolos sanitarios por el coroanvirus en un ómnibus de larga distancia. La mujer señaló, entre otras irregularidades, que viajó junto a su madre y otro familiar de Rosario a Mar del Plata con el aire acondicionado funcionando y las ventanillas cerradas y que no se respetó ni el distanciamiento entre los pasajeros ni se desinfectaron las butacas. En tanto, el titular de la delegación local de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Diego Giuliano, advirtió sobre la necesidad de que se cumplan con todos los protocolos de seguridad y aseguró que "se han aplicado múltiples sanciones" a empresas que no cumplieron con las medidas de seguridad en todo el país.