Como ya lo publicó este diario, Santa Fe planteó una convergencia con el resto de los distritos y provincias reunidas en el Consejo Federal de Turismo con todos los ministros del país.

En la provincia de Buenos Aires piden con 48 horas de antelación el certificado de turismo.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se solicita una declaración jurada antes de la llegada a destino y el test de Covid-19 gratuito cuyo turno se pide en la web del formulario sigesi

En Entre Ríos solo se solicita certificado de turismo, al igual que San Juan y Mendoza. Corrientes pide al ingreso certificado de vacunación, PCR gratuito o alta epidemiológica y permiso nacional de circulación y permiso provincial .

termas69282346b.jpg La mayoría de las reservas que se registraron en la ciudad termal es un turismo de cercanía, de la región NOA. Télam

En Córdoba las vacaciones regirán desde este 9 de julio hasta el 1 de agosto. La restricción de circulación será entre la 0 y las 6, excepto para actividades esenciales. Los locales gastronómicos funcionarán hasta las 23, con atención al aire libre y en el interior con aforo del 30%, con un máximo de 4 personas por mesa. Cines, teatros y museos funcionarán al 30 % y con protocolos. Casinos y bingos estarán cerrados.

San Luis pide para ingresar sólo el DNI y certificado de turismo en App Cuidar.

La provincia de Formosa está directamente cerrada el Turismo. Para ingresar hay que tramitar una declaración jurada por la web.

Chaco solicita pasaporte Covid. Además se deberá presentar PCR negativo o contar con certificado de vacunación al menos 14 días previos de inoculación o ser paciente recuperado de Covid-19 en los últimos 4 meses .

norte1.jpg La calle Lavalle y de fondo, el cerro de los Siete Colores.

Para ingresar a Salta solo habrá que ir munido de DNI y certificado Turismo en App Cuidar. Tucumán solicita permiso de circulación y PCR Negativo 72 horas antes de viajar pero las provincias de la Región Norte tienen libre circulación, por lo que personas residentes de Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja no deben presentar PCR.

En La Pampa el ingreso está cerrado entre las 19 y las 6 del día siguiente. Pero en el horario habilitado se pide permiso nacional de circulación. Además PCR negativo o Test Rápido negativo realizado en las últimas 72 horas y declaración jurada .

Para ingresar por vía aérea a Santiago del Estero hay que completar la declaración jurada Sicoin que debe ir acompañada de un PCR negatovop. En caso de no tenerlo se realizará uno gratito al llegar a la provincia. En tránsito terrestre, a quienes atraviesen la provincia rumbo a otro destino no se les exigirá PCR. Y, por convenio de libre circulación, personas de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán o La Rioja no deben presentar PCR.

bariloche.jpg

Catamarca habilita desde este 9 de julio la actividad turística. Para ingresar hay que completar la declaración jurada de solicitud de Ingreso. No se pedirá certificado de PCR negativo aunque algunos municipios efectuarán test de antígeno en sus ingresos.

Misiones solicita certificado de turismo, test PCR negativo realizado 48 horas antes de viajar y en caso de no tenerlo, se puede hacer de manera gratuita en el ingreso a la provincia. También se pedirá que se tenga la app Misiones Digital.

En Neuquén solo se solicita certificado de turismo.

tur_02_LC_71848666__03-08-2018__0.00x0.00.jpg Imponente panorámica. A 12 kilómetros de la ciudad chubutense de Esquel está La Hoya, uno de los centros de esquí más pintorescos de la Argentina.

La provincia de Chubut solicita certificado de Turismo, PCR Negativo realizado 72 horas antes del ingreso a la provincia, pero solo para las personas provenientes de CABA o la provincia de Buenos Aires por vía aéreo o transporte terrestre de pasajeros (excepto menores de 10 años acompañados por un adulto conviviente). También se pide que los ingresantes tengan obra social con cobertura en Chubut o seguro de viaje Covid-19, además la app Cuidar con declaración jurada 72 horas antes del ingreso y constancia de reserva en un alojamiento habilitado o declaración del domicilio donde se aloje.

La provincia de Santa Cruz pide PCR o test de antígeno negativo 48 horas antes para quienes lleguen por vía aérea y 72 horas antes por vía terrestre, permiso de circulación provincial y reserva hotelera.

Río Negro solicita PCR o test de antígeno negativo para quienes ingresen por avión u ómnibus de larga distancia, dentro de las 72 horas previas al viaje. No se le solicita a menores de 10 años ni a quienes ingresen a la provincia con vehículo particular. También se pide permiso de circulación provincial.

Y para ingresar a Tierra del Fuego hay que gestionar certificado de turismo y llevarlo impreso o en el PDF en el celular, llevar reserva de alojamiento turístico habilitado en el destino y cobertura médica (seguro de asistencia al viajero con cobertura de contingencias vinculadas a Covid-19 u Obra Social con cobertura de alcance en la provincia).