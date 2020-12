Una rafaelina reflejó su "emoción" al vacunarse contra el coronavirus

“No esperaba para nada el llamado para aplicarme la vacuna, fue una sorpresa. Estaba preparando la cena, dejé todo y me fui al hospital”, contó la médica que hace 8 años vive en tierras inglesas.

Es que si bien Gabriela Fillón es personal del hospital del distrito de Yeovily, en Somerset, en el sur de Inglaterra, su desempeño es como médica pediatra, pero no dudó cuando fue llamada a vacunarse. “Me llamaron porque habían descongelado más vacunas de las que se necesitaban y había que usarlas. Estaba tan emocionada que ni siquiera sentí el pinchazo. Recién ayer me molestó un poco la zona”, indicó Fillón y no dudó en plantear que “es nuestro deber vacunarnos. Es necesario contar con el 70% de la población vacunada para controlar esta pandemia”.

En el Reino Unido se comenzó a administrar el pasado martes la vacuna a las personas más vulnerables, convirtiéndose en el primer país occidental en poner en marcha un programa de vacunación masiva contra el coronavirus. La vacunación se realiza en un orden de prioridades que comienza con residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, personal médico y mayores de 80 años.

>> Leer más: EE.UU aprobaría la vacuna de Moderna esta semana y se agregaría a la de Pfizer/BioNTech

Inglaterra pidió 40 millones de dosis de esta vacuna, suficientes para 20 millones de personas porque cada persona debe ser inyectada dos veces con 21 días de intervalo. “Será una carrera de fondo, no de velocidad”, advirtió al respecto el director médico de la sanidad pública británica, Stephen Powis.

“Es emocionante ver a la gente esperando la vacuna”, dijo la santafesina de 54 años que recibió la esperada vacuna el sábado, después que se lo anunciaran cuando regresó a su casa de hacer una guardia pediátrica.

Sobre los efectos secundarios de la dosis, explicó que “Todo está perfecto y no tuve efectos secundarios. Solamente sentí un poquito de dolor en el brazo, pero es normal, como cualquier vacuna que se pone. La verdad es que es fantástica esta posibilidad”, dijo Gabriela sumando tranquilidad y esperanza para darle pelea a este virus y “ver la luz al final de este túnel”.

En otras declaraciones, la rafaelina también se refirió a las otras vacunas: “Ojalá salgan otras, como la de Oxford (AstraZeneca), y sea un poquito más fácil la disponibilidad, lo mismo que la rusa. Acá no se autorizaron porque no se publicaron los resultados de la fase 3 en revistas serias como The Lancet, pero sin dudas me colocaría cualquier vacuna que esté aprobada por los entes reguladores”, confió Gabriela Fillón.