En declaraciones a La Capital, Subirá fue clara respecto a la variante que tiene en jaque a buena parte del planeta: "Que la cepa ingresará al país, no hay dudas. Es lo que está pasando en todo el mundo y no creo que seamos la excepción. Es la cepa que está remplazando a todas las otras cepas en el mundo y se espera que sea la dominante a finales de 2021 en el planeta. Esta cepa va tomando el nicho ecológico y va desplazando a las otras variantes que son menos efectivas para transmitirse. Es una cuestión evolutiva".

La infectóloga destacó que no hay forma de saber cuándo llegará esa tercera ola, pero trazó un paralelo con el ingreso de otras cepas: "Por ejemplo, el primer argentino que llegó al país con la variante Alfa, del Reino Unido, lo hizo en diciembre y dos meses después empezó a haber circulación. Lo mismo pasó con la variable Manaos. Los primeros casos se vieron en febrero y dos meses después empezó a circular".

Subirá aclaró que la situación del ingreso de variantes "fue lo que epidemiológicamente se ve en el resto del mundo. Una variable empieza a ingresar y al menos tarda dos meses en empezar a generarse un volumen suficiente de casos en un espacio geográfico para comenzar a tener circulación comunitaria y después desplazar a las otras variantes. Por eso estimo que todo julio y agosto no tendremos problemas, pero tal vez entre septiembre y octubre tengamos el ingreso de la variante Delta en nuestro país. Es una estimación, no hay forma de saberlo porque la cantidad de testeos por cada 1.000 habitantes que deberíamos hacer y la cantidad de genotipificación para poder detectarla oportunamente es mucho mayor a la capacidad que tenemos".

Entre los escépticos y los confiados, lo cierto es que el ciudadano común pretende de la ciencia respuestas concretas, certezas: ¿El virus podrá ser aislado o llegará a desaparecer? ¿La humanidad deberá aprender sí o sí a convivir con un enemigo silencioso?.

La incertidumbre del covid

En ese aspecto, Subirá comparte la inquietud de la gente y da su punto de vista: "Hay algo que caracteriza al covid y es su absoluta incertidumbre. Desde el punto de vista científico es frustrante, hay incertidumbre porque hasta ahora el virus no se comporta como queremos sino como él quiere. No tenemos certezas de si vamos a erradicar este virus porque tiene reservorio en la humanidad y no se puede erradicar la humanidad".

"Por otra parte -continúa con su explicación-, las vacunas que tenemos no son 100% efectivas para prevenir la infección, previenen las formas graves. Hay que esperar las segundas y tercera generaciones de vacunas, las de las combinaciones y demás, porque este no es un virus que se autolimita. Por ejemplo el virus Mers (Síndrome respiratorio de Oriente Medio), que surgió en la península arábiga, no era muy eficaz para contagiarse de persona a persona, y encima tenía un altísima tasa de mortalidad. Entonces terminó autolimitándose. Pero este virus es muy eficaz para contagiarse, pero la tasa de mortalidad promedio es relativamente baja comparada con el otro, que era de un 60%".

Comparando con el Mers, Subirá agregó que el del covid "es un virus que tiene mucha capacidad de contagiarse, crea muchos casos asintomáticos, sintomáticos leves, moderados, relativamente pocos graves y mortales. Y encima tenemos la vacuna que previene los casos mortales por encima del 90%. Pero con la situación actual de la ciencia todavía no vamos a poder erradicarlo. Es probable que podamos controlarlo, restringirlo, pero todavía no erradicarlo. Por eso mucho de las tendencias de este momento son aprender a convivir con este virus o mitigar sus efectos negativos".

Evaluación de las nuevas aperturas

La infectóloga asesora del gobierno provincial también realizó una evaluación de las nuevas flexibilizaciones a diferentes actividades y sobre el particular comentó que "como todas las medidas, vamos a ver el impacto real como mínimo de aquí a 15 días".

Tras destacar la baja de casos de coronavirus en el país y en la provincia, Subirá destacó que los indicadores epidemiológicos estaban mostrando "una menor circulación viral" y que una ayuda de alto impacto es "la gran cantidad de vacunas que se han aplicado en este mes y medio. Para la gente es un estímulo para vacunarse este tipo de aperturas", al tiempo que graficó que "si se considera que en algún momento se pueda implementar un certificado-pasaporte de vacunación o, como ha pasado en algunas partes del mundo, una constancia de vacunación que sirva desde hacer alguna reserva en un bar o para algún trabajo, eso puede llegar a ser parte de nuestra próxima realidad".

Consultada sobre una serie de acontecimientos que tendrán lugar a muy corto plazo -la posibilidad de que Argentina gane la Copa América y haya festejos en el Monumento, las vacaciones de invierno y el día del Amigo, más precisamente-, la médica expresó que "me preocupa el mes de julio en general por los desafíos que implican todos esos actos. Todos generan movilizaciones de personas y reuniones de niños. Por eso insistimos en continuar con las medidas sanitarias y pedirles a quienes no se anotaron para vacunarse, que lo hagan".