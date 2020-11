Regreso a las escuelas: Sadop "no tiene justificación legal" para no ir a trabajar

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el titular del gremio que agrupa a maestros de escuelas privadas expresó que “mientras las condiciones de salud están dadas” el sindicato no pondrá reparos. "Es cierto que la situación legal de la docencia privada es distinta a la pública. Somos trabajadores de la actividad privada. Tenemos la obligación como cualquier trabajador de, si están habilitadas las actividad, ir a cumplir con nuestra obligación”, indicó.

Lucero aclaró que “el único planteo” que hizo el sindicato para volver a las escuelas “es que estén presentados los protocolos en el Ministerio de Trabajo. Muchas escuelas lo hicieron, pero otras todavía no. Esperemos que entre hoy, mañana o pasado lo hagan”.

La situación epidemiológica

Asimismo, expresó que Sadop “no tiene una justificación legal para no presentarse a trabajar, si la ministra de Salud de provincia (Adriana Cantero) sostiene que están dadas las condiciones para volver a las escuelas, si el ministerio habilita la actividad, nos tenemos que atener a lo mismo que se atiene cualquier trabajador de la actividad privada, no tenemos objeciones legales para no hacerlo. Las escuelas estarán abiertas, se habilitarán los turnos y vamos a garantizar que esto sea lo más prolijo posible no sólo en la salud de los trabajadores y trabajadoras de la educación sino también de los chicos”.

“Los protocolos son muy específicos. Habrá grupos de hasta ocho chicos en distintas divisiones. Los padres tendrán que estar distanciados y deberán pasar por la alfombra con sanitizante. Tendrán un momento para higienizarse al entrar y al salir, que los chicos no se crucen entre grupos. Son cosas que no son las habituales, pero no es algo que no sea extraño a lo que todos tenemos ahora”, agregó.

Finalmente, Lucero señaló que "la gran mayoría de las escuelas privadas están en condiciones" edilicias para recibir a docentes y alumnos.

Lo peor ya pasó

Con respecto a la situación epidemiológica en Santa Fe, la ministra de Salud de la provincia aseguró ayer que “lo peor ya pasó, y lo transcurrimos bien”. En ese sentido, enumeró: “Tuvimos más de 141 mil casos y todos recibieron atención en tiempo y forma. No tuvimos ambulancias dando vueltas, no faltaron elementos de protección personal, hubo camas y respiradores para todos”.

Si bien octubre fue un mes complicado, Martorano señaló que la mortalidad fue baja, “con una tasa de letalidad que fue de 1,5 por ciento, la mitad de Caba y Buenos Aires. Ahora viene esta etapa de vivir sin miedo, cuidarnos sin relajarnos y llegar a la vacuna. Siempre nos planteamos el peor escenario por las dudas. Si fuera fútbol, te diría que pasó el primer tiempo”

No obstante, alertó que entre febrero y marzo, arribará una segunda ola de contagios. “Cuidemos lo que tenemos. Santa Fe no tuvo que seleccionar pacientes. Sepamos leer lo que pasó en Europa durante el verano. El uso del aire libre está bueno, pero tenemos que poder llegar todos juntos a la vacuna. Para eso no hay que aflojar, no quiere decir que no hay que vivir, porque vamos a tener que convivir con este virus un año mas”, indicó Martorano.