¿Por qué después de vacunarse hay que seguir usando barbijo y tomando distancia?

¿Por qué razones una persona que recibe las dos dosis de la vacuna contra el Covid no puede dejar de usar barbijo o acercarse a otros sin distancia?

Es así. Por ahora, aún con las dos dosis inoculadas se deben seguir utilizando las mismas medidas recomendadas (lavado de manos, distancia física, cubre bocas, evitar espacios cerrados mal ventilados y multitudes). Hasta el momento los mejores resultados de los ensayos aseguran un 90 a 95 % de eficacia para no enfermarse por Covid-19 y 100% para prevenir enfermedad grave. Los estudios siguen en marcha y aún esta por dilucidarse si previene la transmisión y el tiempo que durará su efecto protector. Por otro lado las llamadas variantes (o mutaciones) podrían disminuir el efecto de alguna de las vacunas.

Por eso es posible que una persona se vacune y que luego se infecte con Sars Cov 2, sin presentar síntomas, pero se lo transmita a otra persona.

Además, si algo aprendimos en esta pandemia, es ante todo a ser prudentes. La efectividad es alta pero la no efectividad es de un 5 a 10 %.

Hay cierta sensación en la gente: en la medida que avanza la vacunación los cuidados se reducen porque ya se termina la pandemia...

Todos tenemos esa gran esperanza, pero lamentablemente nadie lo sabe. Estoy de acuerdo con la frase que dice: “el inicio de la vacunación no equivale al fin de la pandemia pero podría ser el comienzo del fin”. El tiempo, la ciencia, y si el virus no nos de alguna sorpresa, lo dirán.

¿Y por qué la vacunación es importante entonces?

Yo diría que es indispensable, por lógica biológica y por historia. Las vacunas, el agua potable y el saneamiento ambiental fueron pilares en la lucha contra muchas enfermedades, y el motor de la salud pública. Tenemos la esperanza que una vacuna eficaz y segura disminuirá la enfermedad, hospitalizaciones y muertes relacionadas con el Covid y contribuirá a limitar los efectos sanitarios, económicos y sociales que nos generó esta pandemia.

¿El nivel de protección que ofrecen la mayoría de las vacuna es igual en personas más jóvenes que en adultos mayores? ¿Qué se sabe al respecto?

Si bien la cantidad de mayores de 65 años que participaron en los estudios fue menor, los informes preliminares de las vacunas refieren que generan una fuerte y adecuada inmunidad en mayores y menores de 65 años. Pero los estudios continúan.

¿Qué porcentaje de la población debería estar vacunada para conseguir la inmunidad de rebaño?

Las primeras estimaciones hablaban de un 70%, cuando esperábamos una vacuna con un 50% de efectividad. Estas vacunas tiene más del 90% por lo probablemente ese número será revisado.

¿Qué significa en realidad la inmunidad de rebaño y qué pasa si no se logra?

La inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo o inmunidad colectiva es un concepto utilizado en vacunación en el que una población puede protegerse de un determinado virus si se alcanza un umbral de población vacunada. El porcentaje de personas que necesitan tener anticuerpos para lograr la inmunidad colectiva contra una enfermedad, justamente varía con cada enfermedad. Por ejemplo, sarampión requiere que el 95% de la población esté vacunada, la poliomielitis, el 80%.

Me gustaría mencionar dos conceptos fundamentales: el primero es que no se puede alcanzar inmunidad colectiva en forma natural (contagiándonos) sin generar una inaceptable mortalidad y sufrimiento, y el segundo es que la inmunidad colectiva previene la enfermedad en los grupos vulnerables que por diversos motivos no pueden ser vacunados o en aquellos que no logren generar anticuerpos. Por eso decimos que vacunarse es además es un hecho solidario.

En lo personal no pienso que no se vaya a lograr, estoy muy esperanzado en que será un logro de la humanidad.

¿Cuál es su mirada y cuáles sus expectativas respecto de la campaña de vacunación en Argentina?

En este momento la vacunación en nuestro país está supeditada a la llegada del insumo. Ya sabíamos que inicialmente la provisión iba a ser limitada por la demanda mundial y la capacidad de producción. En los próximos meses la producción aumentará paulatinamente, incluso esperamos nuevas presentaciones que faciliten el traslado y conservación. Argentina, al igual que otros países del mundo, está implementando una estrategia de vacunación escalonada y en etapas, en la que se irán incorporando distintos grupos de la población definidos como “población objetivo a vacunar” en forma simultánea y/o sucesiva, sujeta al suministro de vacunas y priorizando las condiciones definidas de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, nos referimos a la posibilidad de desarrollar la enfermedad grave y complicaciones por Covid, la probabilidad de una mayor exposición al virus, la necesidad de mitigar el impacto de la enfermedad en la realización de actividades socioeconómicas y la posibilidad de incidir en la cadena de transmisión.