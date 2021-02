Pinti aseguró que le ofrecieron "tener prioridad para vacunarse"

Por otro lado, analizó el caso de las “vacunas VIP” para amigos del poder que derivó en la renuncia de Ginés González García, y dijo que “no le sorprendió”. “Yo tengo 81 y no me crie en un mundo mejor, el mundo era una porquería y lo sigue siendo. Pero el «yo conozco a fulano» y «yo soy amigo de mengano» no me gustó. Me parece que una vacuna como esta, para un mal pandémico que se está llevando a millones de personas, no es un jabón de tocador. Si se meten con esto, se pueden meter con cualquier cosa. Este no es un bien de consumo, es un remedio”, manifestó con enojo.

El artista indicó que detrás del sistema paralelo de vacunación se encuentra “la ley de la corrupción”.

“Por eso pasan estas cosas. Pueden ocurrir en un montón de ámbitos. Es el «cómo puedo aprovechar para tener este beneficio». Un funcionario público no puede tener una actitud así. Esto no es novedad, esto lo vimos mil veces. Pero estamos en un contexto de crisis mundial y esto los pinta de cuerpo entero”, exclamó.

Pero no fue el Frente de Todos el único blanco de sus críticas. También habló de la oposición, aprovechando la ocasión para analizar la grieta que, asegura, “tanto destruye al país”. “La clase política sabe lo que hace. El enfrentamiento a ellos les conviene, entonces facilitan la famosa grieta. Los más revolucionarios de la historia guillotinaron a los menos revolucionarios; acá pasó con unitarios y federales, y sigue pasando en otros ámbitos. Es un ‘divide y triunfarás’. Ellos la crean y nosotros caemos como boludos, y los que no lo hacen son catalogados de tibios”, argumentó.

“En su afán de ganar votos, tanto los oficialistas como los opositores meten la pata, entonces terminan perdiendo. Unos dicen que son distintos y los otros dicen que no, que ellos son los diferentes. Estos discursos existen desde hace 70 años. En el mundo, no hemos evolucionado como sociedad”, concluyó.