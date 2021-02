Perotti dijo que el número de contagios de coronavirus es bajo, pero debería ser aún menor

En ese sentido, enfatizó: "No hay que perder eso de vista. Por ahí nos entusiasmamos porque el numero está bajo. Pero debería estar más bajo. Necesitamos bajarlos aún más. Eso nos va a dar la tranquilidad de que cuando el mundo produzca más vacunas y lleguen más dosis podremos tener el programa de vacunación en su máxima amplitud. Y así vacunar a la mayor cantidad personas en el menor tiempo".

Perotti también hizo énfasis en la importancia del programa multiagencial e interministerial Incluir, del cual serán destinatarios veinte instituciones deportivas por un monto total mayor a los cuarenta y un millones de pesos que se invertirán en obras edilicias para solventar las actividades deportivas, culturales y sociales que allí se dictan.

"La escuela y los clubes forman junto a la familia. Cuando eso se disocia, se nos disocia la sociedad. Por eso, recrear y sostener ese vínculo es fundamental. Para eso se necesita que los clubes estén abiertos", aseveró a la hora de marcar la importancia de los clubes en la sociedad.

Y continuó: "Es importante que tengan la posibilidad de tener una infraestructura mínima para convocar al barrio. Porque cuando eso no sucede manda la calle. Y la calle no siempre es buena consejera. Es bueno estar en un club. Y que el club sea atractivo, que entusiasme y motive. Esas instituciones son vitales para la vida de una sociedad. No pueden estar ajenas a la formación de una persona. Si el Estado no mira eso, está dejando una parte importantísima de lado".

El programa presentado en la tarde de este miércoles se empalma con un proceso de regularización contable, legal y técnica mediante el cual las instituciones deportivas pueden sanear sus personerías jurídicas y allanar así la articulación con programas del Estado provincial.

El gobernador también hizo referencia a la autorización de público en eventos deportivos amateurs al aire libre. "La autorización va a llegar hasta cien personas. Estará instrumentado el fin de semana. Los protocolos están presentados y aprobados por salud. queda la tramitación final. Y puede ampliarse hasta 200 porque en algunas infraestructuras deportivas puede darse ese numero", dijo.

