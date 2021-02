Martorano: "Lo que nos preservará de la segunda ola es evitar la aerosolización"

La titular de la cartera de Salud fue consultada sobre el panorama del coronavirus en Rosario y la provincia y la posibilidad de la llegada de una segunda ola. Al respecto, fue muy clara en sus conceptos y recordó que en Santa Fe hubo una primera ola "muy clara -con un pico el 20 de octubre-, un descenso y un rebrote posterior a las fiestas, que llegaron muy de la mano de los encuentros familiares y afectivos". Sobre la actualidad, remarcó: "Hoy estamos en los últimos 14 días con un promedio de 500 casos. Pero queremos estar en una menor cantidad".

"Hay que continuar con los cuidados sabiendo que lo que más nos preserva es la no aerosolización, es decir, mantener las ventanas abiertas, la ventilación, el aire libre. Que no haya ocupación de camas y que los casos no estén tan altos van de la mano de eso. Por eso nos preocupa fines de marzo y el cambio de temperatura, que es cuando dejamos de ventilar. Sabemos lo que pasó en Europa, intentemos entre todos correr la segunda ola", sostuvo. La aerosolización se produce cuando el virus se mezcla con gotas en el aire y forma aerosoles, que tienen capacidad de flotar en el aire y producir infección tras su inhalación.

La funcionaria no descartó que haya un rebrote de la enfermedad pero resaltó como contraposición que "si se mantienen los cuidados podremos evitarla. No debemos relajarnos porque hay una luz, una esperanza, que es la vacunación. Pero sigamos cuidándonos porque ya falta menos".

Llegarán 28 mil dosis de la Sputnik V a Santa Fe

En cuanto a la llegada de más vacunas a la provincia de Santa Fe, Martorano confió -en declaraciones a Canal 3- en que "la semana próxima" estén llegando al territorio otras 28 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V con lo cual "estaríamos completando la inoculación de todo el personal del área salud".

Luego de esa instancia, comentó también la ministra, se continuará con la vacunación en geriátricos y personas mayores de 70 años. Acerca de la vacunación a los docentes explicó que tras seguir con la vacunación a mayores de 60 años y personas con comorbilidades "también iremos priorizando los docentes, en primer término a los de mayor riesgo. Todo va a ir de la mano de las partidas de vacunas".

Martorano aclaró que -teniendo en cuenta que el 15 de marzo comienzan las clases en todos los niveles- la posibilidad de contar con todo el cuerpo docente provincial "todo depende de cómo vayan llegando las dosis. De todos modos, en la provincia tenemos todo preparado".