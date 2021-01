Martorano: "Hoy retomamos con fuerza la campaña de vacunación al personal de salud"

“Hoy retomamos con fuerza la campaña de vacunación, tenemos los turnos dados, básicamente con personal de salud de primera línea, terapia, emergencias, laboratorios Covid; y esperando la segunda tanda, que podría ser esta semana”, ratificó la funcionaria provincial en declaraciones a “El primero de la mañana”, que se emite por para LT8.

Martorano detalló que de las 12 mil dosis iniciales se inocularon unas 4 mil, debido al fin de semana “especial”, por las fiestas. Además, señaló que se trata del puntapié inicial de una campaña de vacunación que, con el arribo de una nueva remessa de vacunas, previsto para las próximas semanas, alcanzará en una primera etapa a unas 300 mil peronsas en Santa Fe.

Con respecto a los audios que alertaron sobre efectos graves en los inoculados, Martorano aclaró que “no hay nada de cierto”. “Sobre la cifra de vacunación hay 150 reportes, pero no es nada que no te de con otra vacuna, como fiebre, dolor muscular que comienzan a las 9 horas de la aplicación, y a las 24 horas ya había cedido”, añadió.

La vacuna se politizó

Si bien no entró en detalles sobre el origen de la campaña lanzada contra la vacuna en Rosario, admitió que las medidas de prevención por la pandemia de Covid-19 se han politizado. No obstante, ante las dudas que despierta la vacuna rusa Sputnik V, recordó que no es obligatoria y enfatizó que “el que no se la quiere poner, no se la pone”.

Por otra parte, afirmó que se estima que antes de fin de mes llegarían al país 4 millones de dosis, de las que le tocarían 300 mil a Santa Fe. “Ahí completaríamos salud, seguridad, docencia; y luego comenzaríamos con los más vulnerables; esperando todavía la autorización de Anmat para inocular a los mayores de 60 años”, indicó.

En ese sentido, explicó que, tal como se ha hecho en otras provincias, la idea es otorgar turnos, para que los que estén dispuestos a recibir la vacuna se vayan empadronando; y a partir de ahí, disponer a quiénes se inocula prioritariamente. “Lo primero es tener empadronado para saber quienes se quieren vacunar”, dijo Martorano.

Preocupación por la segunda ola

Finalmente, expresó su preocupación por el comportamiento de la gente en los lugares de verano y en las islas ubicadas frente a Rosario. “Hay que entender que la pandemia está, la vacunación recién comienza y este tipo de actitudes complica el esquema de vacunación porque el sistema de salud deberá abocarse a atender a los pacientes”, destacó Martorano.

Durante el fin de semana se difundieron a través de las redes sociales videos en los que se puede ver a gran cantidad de personas en las playas de la costa bonaerense, la gran mayoría sin barbijo ni mantiendo la distancia social. También trasendió que se realizaron fiestas clandestinas que tuvieron gran afluencia de público y, aunque varias fueron desbaratadas, generaron gran inquietud ante la posibilidad de una segunda ola del virus.

“Es un acto de suma irresponsabilidad; si alguien va a salir de la provincia para hacer turismo, deberá tener los mismos cuidados que tiene acá”, concluyó.

"Los efectos son los esperados"

Esta mañana la titular del Sindicato Médico de la Repúbica Argentina (Amra), Sandra Maionana, llevó tranquilidad a la población y aseguró que las reacciones adversas reportadas tras la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus fueron moderadas y estaban dentro de lo que se esperaba y adviritó que “apenas comenzaron a circular (los audios virales) empecé a llamar a los afiliados del gremio que trabajan en todos los lugares donde se decía que habían ocurrido los efectos graves y constaté que la situación era la previsible”.

“Los efectos de la vacuna son los esperados; una vacuna puede no dar efectos o bien dar síntomas similares a la enfermedad contra la que se inoculó, que siempre son leves”, señaló Mairona, quien explicó que, en todos los casos, fueron dolores musculares, cansancio y un cierto malestar general. “Era lo de esperar; y duró cuanto mucho 48hs”, destacó y señaló que, en ningún caso, se dieron molestias de considración. No obstante, aclaró que el porcentaje de los vacunados que tuvo síntomas fue un mayor a lo esperado y reveló que el Ministerio de Salud está haciendo un relevamiento para tener un panorama completo de la situación.