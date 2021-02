"No puedo dar fechas porque no sabemos cuándo vamos a recibir, dicen que en tres semanas puede que haya una provisión mayor", indicó la ministra, quien expresó su deseo de que se pueda "vacunar a toda la población. Nuestro objetivo hoy es vacunar a 1.200.000 santafesinos, los más vulnerables, no es que se controle la pandemia pero sí bajar la mortalidad y la tasa de internación".

En diálogo con Radio 2 precisó que "lo ideal es tener vacunada al 70 por ciento de la población" y remarcó que hay muchos sectores que reclaman ser vacunados. "Todos dicen ser esenciales y es así, pero ocurre que se hace difícil vacunar a todos porque no hay vacunas", precisó.

Pronosticó que "2021 va a ser un año intenso. Nos encuentra en una estrategia y logística de vacunación que va ser en gran parte del año, vamos a vivir con los hisopados, aislamientos y vacunas".

La ministra indicó que Sputnik V tiene un compromiso de entrega con Argentina para "enero y febrero, y en marzo comenzaba Astrazéneca. Se va a ir normalizando con el tiempo, las entregas van a ser masivas".