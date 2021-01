Malestar en el sector gastronómico: "Restringir la circulación a todos por igual no es la solución"

“Afectar la circulación masiva a todos por igual no es la solución porque entendemos que el problema debe atacarse de una manera integral. Todos sabemos dónde está el foco del problema, de modo que aplicar una medida de estas características afecta muchísimo a sectores, sin resolver la situación de fondo”, sostuvo Pastore en “Todos en La Ocho”, de LT8, respecto a la medida que tomaría la provincia para frenar el avance del coronavirus en los primeros días del año, cuyo pico de contagios se espera para febrero y marzo más allá de la campaña de vacunación.

Pastore aseguró que esas medidas “suenan a medidas efectistas pero que no son efectivas a la hora de cambiar el problema de fondo”. Por eso sentenció: “Debemos cambiar la conducta social y estar encima en aquellos que promueven encuentros donde se producen los contagios”. En esa misma línea se expresó la infectóloga Andrea Uboldi, quien integra el comité de asesores del gobierno provincial en materia sanitaria.

“No hace falta ser un experto para saber y repasar en redes sociales que hay un gran sector de la población que no tiene ningún tipo de apego a ciertas normas, y que nosotros creemos que con esta restricción de las 23 no va a modificar su actitud”, puntualizó. Y agregó: “Me da la sensación que restringiendo los horarios de bares va a promover aún más estos encuentros y fiestas clandestinas”.

Molesto por la medida que se podría imponer en las próximas horas, el gastronómico remarcó que “todas las actividades comerciales y en particular la gastronomía son las que reciben una fiscalización constante y han demostrado estar a la altura de las circunstancias en términos de protocolo y seguridad”.

“Esperamos los detalles de este decreto y aguardamos una instancia de diálogo con las autoridades provinciales y municipales para ver cómo se va a implementar esta nueva restricción y que esperamos sea más benévola que el texto que leímos (el decreto)”, concluyó.