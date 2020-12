Las farmacias de México podrán vender al público las vacunas contra el coronavirus

Pero aclaró que el gobierno comprará las vacunas necesarias para garantizar el acceso universal y gratuito a la población. “Lo que estamos haciendo es comprar todas las vacunas que se necesitan para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, cada uno en su momento y no porque «yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero» o «soy político, soy influyente y me vacuno primero». No, así no es la cosa”, sostuvo.

>> Leer más: Bolsonaro se mantiene en su posición: "Yo tuve la mejor vacuna, fue el virus"

México se convirtió en el primer país de América Latina en poner en marcha su campaña de vacunación contra el coronavirus, al aplicar a una enfermera la primera dosis de la vacuna del dúo farmacéutico estadounidense-alemán Pfizer y BioNTech, el 24 de diciembre pasado. El plan de inmunización establecido por las autoridades contempla primero a los adultos mayores y al personal sanitario.

“Médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza, todos son prioridad, son los primeros a los que vamos a vacunar. Se calcula que serán de 700.000 a 550.000. Nos va alcanzar con el acuerdo que tenemos con Pfizer para los primeros meses”, explicó López Obrador.

Además, manifestó que el gobierno seguirá adelante con su acuerdo con la farmacéutica china CanSino. “Vamos a cerrar el acuerdo, esta vacuna es muy importante porque no requiere de bajas temperaturas como la de Pfizer y, además, es de una sola aplicación”, insistió, y añadió que espera tener millones de dosis de esta vacuna para enero.

México recibió en vísperas de Navidad el primer lote de 3.000 dosis de las farmacéuticas Pfizer/BioNTech, y el sábado pasado obtuvo casi 43 mil vacunas en un segundo embarque.