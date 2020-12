Javkin: "Vacunar es un proceso largo, pero empezamos a encontrar una salida"

Tras destacar que el operativo de vacunación comenzará este martes con el personal de salud –"la prioridad son las personas que están en la primera línea de lucha contra el Covid", indicó–, Javkin no ocultó su emoción pero se puso firme a la hora de insistir con los cuidados "porque la pandemia no pasó y este es un camino largo que todavía tenemos que transitar".

"No son los números de septiembre u octubre pero tampoco son números bajos, pero con el cuidado de que este mes fue uno de muchos encuentros y es allí donde se dan los contagios. Como vamos a tener muchos este jueves, volvemos a los consejos básicos para cuidarnos más que nunca: rotular los vasos, no mezclar los cubiertos, barbijo el tiempo que se pueda, estar mucho al aire libre. Si eso impacta en las primeras semanas de enero podríamos tener una situación que no queremos y que podemos evitar. Todos tenemos ganas de dejar atrás el 2020 pero hagámoslo como hoy se puede, con la cantidad de gente que la podamos hacer y con todos los cuidados", detalló el titular del Palacio de los Leones.

Acerca de cuándo se iba a vacunar, Javkin resaltó que lo hará "pero con los criterios de tiempo que se establezcan. Porque no queremos que un médico de terapia intensiva deje de estar vacunado porque se vacunó un funcionario".