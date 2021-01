Habló la mamá de Yanina Latorre: "Me vacuné, pese a quien le pese"

“Me vacuné pese a quien le pese. ¡Y no es truchado nada! Todo ciudadano que pase por la Florida y tenga 21 días de tiempo y pueda entrar al sistema, entra al sistema, te dan un turno, te dan la vacuna, pasas 21 días y te dan la segunda. ¿Me explican chicas si hay alguna veterana como yo, o alguno que tiene mamá, papá, abuelo, tío abuelo, bisabuelo si alguno se pudo vacunar? Porque yo de la gente que conozco nadie se vacunó ni nadie se pudo vacunar”, dijo Dora.

Después, junto a su nieta, cantó “vacunadaaaaaa” al estilo cantito de cancha. Finalmente, la mamá de Yanina Latorre criticó al presidente Alberto Fernández y a su partidarios. “Estoy segura que el Presidente, la vicepresidenta y toda la manga de kirchneristas están todos vacunados con la Pfizer como yo. Ninguna se puso la rusa. El Papa se puso la Pfizer y Putín no se puso la rusa. ¿Así que me explican chicos? Déjense de joder, hay que vacunarse. Díganle a Fernández que por favor nos de la vacuna”, disparó.

Con respecto a su reacción ante la vacuna, dijo: “Estoy muy bien, perfecta. Traé a tus viejos a que se vengan a vacunar. En el momento, no me pasaba nada, no estaba nerviosa. Creí que la vacuna era lo indicado y nunca me dio miedo. No sentí nada. Ojalá puedan traer a sus viejos acá". Y enfatizó: ”Yo con la rusa no me hubiera vacunado porque lo escuché a Putin que dijo que no se vacunaba. Si Putin no se vacuna, ¿cómo me voy a vacunar yo? Puedo tener coronavirus pero no me va a matar. Voy a cumplir 81 años soy una señora muy grande. No tuve nunca miedo, nunca me quedé adentro".