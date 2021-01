Guillermo Coppola admitió que estuvo en fiestas masivas ante de dar positivo de coronavirus

"Él por ahora se siente bien, está bien de salud. ¿Tenemos el audio? Vamos a escuchar a Guillermo", añadió el conductor del programa de espectáulos que se emite por El Tres. De inmediato, se escuchó la voz de Coppola diciendo: "Todo bien gracias a Dios, esperando pasar esto que me toca vivir, con responsabilidad sobre todas las cosas, y respetando esto que tanto daño está haciendo a la humanidad".

"Bueno, con responsabilidad dice Guillote con el barbijo colgando. Me encanta, Guillote te vende cualquier buzón y le crees, porque es tan simpático, pero bueno...Ya había estado hace unos 15, 20 días en otra fiesta, ahí tenemos las fotos, una fiesta en el Tigre...", agregó De Brito luego de escuchar la palabra de Coppola.

"En el barrio Castores de Nordelta", acotó la panelista del programa Maite Peñoñori. En los últimos días se viralizaron fotos y videos de reuniones sociales de las que partiiparon gran cantidad de personas sin respetar los protocolos sanitarios que impsuo la pandemia de Covid-19. Esta situación causó gran preocupación, ya que se teme que pueda haber un rebrote de la enfermedad.

"En el barrio Nordelta, como se ve, para aquellos que conocen el barrio claramente es Nordelta, y había estado en un cumpleaños. Yo le pregunté ese día a Guillermo, no llegamos a hacer el tema acá en el programa, pero me dijo que ese día había estado un ratito porque fue a saludar a uno que cumplía años, que no sé qué, que no sé cuánto, y ahora le toca el Covid. Y es lo que hablábamos antes de la decisión personal de cada uno, porque Guillermo es de riesgo", profundizó el conductor de LAM