Florencia Peña aclaró por qué se anotó como voluntaria para recibir la vacuna china

La difusión de la noticia sobre la cancelación del fin de semana planeado enojó a Peña y le contestó a Lussich: "Tenes mi número Rodri. Si me preguntabas te contaba para evitar especulaciones. Y además la información que te pasaron era confidencial. De hecho, desde la gerencia del hotel se comunicaron para pedir disculpas. Son temas sensibles esta bueno dar data precisa", dijo intentando suavizar su malestar.

Para aclarar qué vacuna o placebo recibirá, la actriz y conductora siguió escribiendo en Twitter. "Siempre dije que confiaba en la vacuna Rusa. Pero no pertenezco a ningún grupo de riesgo para poder acceder a ella. Por eso decidimos ser voluntarios de la vacuna CHINA, con la misma expectativa e incertidumbre como cualquier ciudadano. Lo aclaro para evitar especulaciones".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFlor_de_P%2Fstatus%2F1359235759245565952 Tenes mi número Rodri. Si me preguntabas te contaba para evitar especulaciones.Y además la información que te pasaron era confidencial. De hecho desde la gerencia del hotel se comunicaron para pedir disculpas. Son temas sensibles esta bueno dar data precisa. Beso https://t.co/cUveEXbbl5 — Florencia Peña (@Flor_de_P) February 9, 2021

Florencia añadió que piensa “documentar todo" para relatar su experiencia y aseguró no tener problemas en que se dé a conocer la decisión que tomó junto a su pareja. "El problema es no aclarar que no se trata de la Rusa. Eso es de mala leche en un tema tan sensible", tuiteó.