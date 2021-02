Al Ministerio de Salud de Santa Fe y a Salud pública municipal llegan todos los días solicitudes de distintos sectores. Desde la cartera sanitaria provincial explican que la "población objetivo" (los primeros que serán vacunados) fue definida por Salud de la Nación y por ende la provincia ( y cada municipio) debe ajustarse a esos lineamientos. No hay por el momento excepciones posibles.

Hasta la fecha, las prioridades establecidas, según informa el Plan Provincial Santa Fe Vacuna. Personal de salud; personal y residentes de geriátricos y mayores de 70 años; adultos entre 60 y 69 años; fuerzas de seguridad; personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo; docentes.Los trabajadores municipales están entre los que exigieron a viva voz ser tenidos en cuenta en la campaña.

"Estuvimos al frente, expuestos al virus"

Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario se reunió con el titular de Salud local, Leonardo Caruana, para plantearle el tema. En diálogo con La Capital el dirigente dijo este viernes que "los trabajadores municipales sostuvieron sus tareas durante toda la pandemia, desde marzo de 2020 el personal de áreas de salud pública (que no terminó de vacunarse), las áreas de control, higiene urbana, incluyendo Parques y Paseos, Defensa Civil y todas las áreas de Desarrollo social estuvieron al frente, expuestos al virus ".

antonio ratner .jpg El titular del sindicato que nuclea a los empleados municipales, Antonio Ratner, al frente del reclamo.

"Los trabajadores construyeron un centro de aislamiento con más de mil camas en tiempo récord porque sabíamos que se venía un momento crítico; la Guardia Urbana y el Coe estuvieron controlando durante toda la pandemia incluso en el pico de los contagios; se cumplió y se cumple desde el principio con la sanitización de las veredas de los bancos, hospitales, la limpieza en centros de salud, aún cuando había un montón de gente haciendo colas para hisoparse, y resulta que ahora no somos esenciales", se quejó Ratner.

"Padecimos los contagios, el aislamiento por contacto estrecho, despedimos a compañeros que murieron en la pandemia, y ahora que aparece la esperanza de la vacuna nos da bronca que no se nos tenga en cuenta", enfatizó.

Transparencia en la campaña de vacunación

Ratner dijo que la totalidad de las dosis que necesitan para inocular a todo el sector es de 7000 esquemas de vacunas. También señaló que "hay preocupación porque queremos saber exactamente cómo se distribuyeron las dosis que ya fueron aplicadas; nos llama la atención que todo el personal del sector privado de la salud ya se vacunó y queda gente del sector público que está esperando ¿hubo discrecionalidad en la entrega? Exigimos total transparencia", señaló, al tiempo que aseguró que "la angustia entre los trabajadores crece, nos sentimos discriminados".

Un panorama complejo

Mientras se vive un momento de mayor tranquilidad respecto al número de contagios por Covid en la Argentina, infectólogos y otros especialistas anticipan que difícilmente el país pueda escapar a la segunda ola de Covid, tal como ocurrió en el hemisferio Norte. Por eso, hay una necesidad enorme de que la campaña de vacunación avance lo más rápido posible y se garantice la distribución de manera clara y justa.

Los docentes empezaron "a respirar" porque ya están en suelo argentino las 904 mil vacunas que serán destinadas a este sector. De hecho, quienes pertenecen a establecimientos educativos y deseen recibir la vacuna (en este caso será la proveniente de China, la de Shinopharm) deben inscribirse en www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/docentes ya que en breve se iniciará el proceso.Sin embargo, son muchos los que siguen esperando con enorme ansiedad, como los menores de 60 años con comorbilidades que todavía no saben cuándo será su turno y están entre los grupos que mayor riesgo tienen de tener complicaciones graves si se contagian.

Farmacéuticos, taxistas, funebreros

La preocupación y la incertidumbre no deja a nadie afuera. Por eso cada sector que entiende que por sus funciones deben estar entre los prioritarios, expone su reclamo. Así lo hicieron los farmacéuticos que esta semana se llegaron hasta el Ministerio de Salud de Santa Fe y que según manifestaron "ni siquiera fuimos incluidos como personal de salud" y por lo tanto no serán vacunados en esta primera etapa.

El sindicato que representa al personal general que trabaja en farmacias también presentó una nota con el mismo pedido. En esa línea se expresaron los odontólogos, que vienen exigiendo desde hace meses que les otorguen una fecha para ser vacunados por estar "altamente expuestos".

vacuna.jpg El gobierno estableció que será justificada la inasistencia laboral para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.

Los ópticos también quieren ser incluidos por la tarea de exposición que realizan (al tener que estar trabajando cara a cara con el paciente) aunque tomaron otra posición: esperar un poco para reclamar ante la negativa que ya recibieron, por ejemplo, los farmacéuticos. Por lo tanto entienden que la posibilidad les será negada por el momento.

Desde el Colegio de Ópticos de Santa Fe, su presidente, Enrique Díaz, mencionó que "en colaboración con otras profesiones, que entendemos que están incluso más expuestas que nosotros, decidimos no hacer una solicitud formal a Salud, lo que no quita que la hagamos próximamente".

Los taxistas no se quedaron atrás. Horacio Yannotti, secretario general del gremio que los nuclea, dijo a este diario que "hicimos el pedido formal el pasado 10 de enero. Se nos consideró esenciales desde un primer momento pero ahora no nos tienen en consideración; ofrecimos nuestro edificio, al personal idóneo para vacunarnos porque podemos contar con eso, pero las dosis para nosotros no están". Entre peones y dueños de taxis suman unas 7000 personas en Rosario.

Representantes del sector funerario también solicitaron a Salud provincial ser tenidos en cuenta entre los primeros en recibir la vacuna contra el Covid.

¿Qué dice el ministerio nacional?

En su página oficial, el ministerio de Salud de la Nación indica que "algunos grupos tendrán prioridad sobre otros de acuerdo con la exposición a la enfermedad, por las funciones estratégicas que tengan o por los riesgos que presenten. La vacunación será en etapas, voluntaria y sin importar si la persona ya tuvo o no la enfermedad".

También se señala que la vacunación "comenzará en las grandes ciudades porque es donde se presenta la mayor cantidad de casos de enfermedad o muerte por Covid. La vacuna será provista por el Estado nacional para quienes integran la población objetivo definida, más allá de su cobertura sanitaria o nacionalidad" y la misma es gratuita.

Hasta el momento, según el Monitor Público de Vacunación https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/aplicadas recientemente habilitado para que toda persona pueda tener acceso, en la Argentina se distribuyeron 1.737.860 vacunas. 135.100 arribaron a la provincia de Santa Fe y fueron aplicadas hasta la mañana de este viernes 75.644.