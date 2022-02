En menos de un mes la cantidad de hisopados en Rosario cayó el 90%

Y aunque la recomendación era que aquellos que tuvieran síntomas no salieran de su casa para cumplir con el aislamiento y evitar sentirse físicamente peor, los rosarinos "corrieron" igual a hisoparse.

Omicron entró a la Argentina con toda su fuerza y en pocos días disparó los contagios que también afectaron al personal de salud generando un desequilibrio entre la demanda y la respuesta tanto en los efectores públicos como privados.

Los recursos materiales también se quedaron "cortos" y los centros de testeo fueron una muestra clara de ese déficit. A diferencia de las olas anteriores el problema se centró esta vez en la atención ambulatoria y la posibilidad de testearse.

Con mejor pronóstico

El escenario epidemiológico que cambió drásticamente para mal, entre fines de diciembre y mediados de enero, ahora volvió a modificarse y con rapidez, aunque no tanto como en la subida. La tendencia a la baja es sostenida en casi todos los parámetros epidemiológicos vinculados al coronavirus.

Hoy en los centros de testeo hay muy poca gente. De los 3.000 hisopados que llegaron a analizar en el Cemar entre el 14 y el 17 de enero (el pico máximo de demanda) hoy se procesan 300 muestras por jornada.

Mas allá de los cambios de protocolo a la hora de hisopar, ya que se decidió a nivel nacional, provincial y municipal empezar a testear en los espacios públicos solo a los mayores de 60 años y personas de todas las edades con comorbilidades (también embarazadas y personal de salud) y de definir positivos por criterio clínico epidemiológico (sin hisopados); la demanda fue bajando y eso se ve claramente si se analiza lo que pasó en los privados.

Allí no se impusieron esas limitaciones en los testeos y también cayeron los pedidos de hisopados de manera ostensible; en algunos laboratorios se redujo, al igual que en la parte pública municipal, el 90% en menos de un mes.

Es necesario mencionar que algunas obras sociales sí tomaron medidas similares a las oficiales y no autorizan todos los testeos sino que lo hacen con determinados requerimientos, como que la persona tenga dos o más síntomas o esté en grupo de riesgo.

Lo cierto es que actualmente los casos sospechosos que llegan al sector privado son muy pocos y están trabajando, sobre todo, con los hisopados a viajeros (antes y después del viaje).

Baja demanda en privados

Raúl Supersaxco, titular del laboratorio que lleva su apellido, dijo sin vueltas: "las dos primeras semanas de enero fueron terribles", en cuanto al nivel de demanda y la exigencia que esto significó para todo el personal de salud.

El profesional confirmó que los casos sospechosos de Covid que se hisopan actualmente "representan el 10% de los que testeábamos a principio de año". Además, señaló, en el pico del mes de enero el 90% daban positivo, hoy la positividad está alrededor del 30%.

Y aunque hay pedidos de hisopados de viajeros (exigidos por distintos países para el ingreso) y esos también bajaron. "Se redujeron un 50% en relación a enero".

El inicio temprano de las clases es uno de los factores que influyen en que en febrero sea mucha menos la gente que viaja tanto por el país como al exterior.

Supersaxco cree que la tercera ola ya pasó y recordó que en su experiencia, la segunda ola fue la "más angustiante, la más dura de transitar para el sistema de salud, con mucha gente joven afectada en forma grave, muchas muertes".

El profesional consideró que aquellas vivencias cercanas también influyeron en la alta demanda de hisopados cuando comenzó la tercera ola empujada por la contagiosa variante Omicron. "Veíamos a las personas atravesar ese momento con mucha ansiedad y dramatismo, sumado a que no había respuesta del Estado. Incluso, hubo días de enero en los que llegué muy temprano y ya había cola en la puerta del laboratorio, algo que no había pasado antes, y que por otro lado no correspondía porque a los casos sospechosos de Covid se los hisopa a domicilio".

Tercera ola, la despedida

Desde la secretaría de Salud municipal, el infectólogo Matías Lahitte, indicó que "en enero hubo un número muy importante de hisopados tanto de test rápido como de PCR y el 80% de las muestras eran positivas".

Teniendo en cuenta la enorme demanda y "que los recursos técnicos y humanos no son infinitos" se determinó "un cambio de protocolo y se comenzó a hisopar a determinados grupos más expuestos a posibles complicaciones a causa del virus y eso claramente disminuyó la demanda".

El especialista comentó, la curva de contagios fue bajando además porque "todos los indicadores de evolución también bajaron".

"El RT (número de reproducción) está en 0.82, menor a 1, y eso es dato alentador porque muestra la caída en la transmisibilidad; una razón de casos de 0.52 que debe estar por debajo de 1.02 que es lo ideal y si bien la incidencia sigue siendo alta también está bajando", explicó.

Por como se vienen dando esos indicadores "es esperable un descenso mayor en las próximas semanas".

Lahitte puntualizó que "en todos los centros de salud se está recibiendo mucha menos gente con síntomas respiratorios", otra muestra de que la tercera ola se está alejando.