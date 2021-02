El presidente le pidió la renuncia al ministro Ginés González García por el vacunatorio VIP

En su habitual columna en la radio kirchnerista El Destape, Verbitsky explicó que si bien en un principio había planteado dudas sobre la vacuna, el hecho de que nueve integrantes de su familia contrajeran coronavirus –uno de ellos murió– hizo que acelerara la decisión de aplicarse la Sputnik V.

Además, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) dijo que cuando estaba en el ministerio se enteró de que también iba a a ir a vacunarse un importante referente de un medio de comunicación. "También se había comunicado con el ministerio para averiguar dónde se podía vacunar. Pero que no iba a venir ayer porque había planteado que no quería la vacuna rusa sino la inglesa”, relató.

“Quería la vacuna de Oxford AstraZeneca, entonces él iba a ir el lunes porque recién están llegando las dosis. Me imaginaba la posibilidad de tener un encuentro en el vacunatorio. Me causaba mucha gracia. Esto demuestra que la vacuna y el virus, sobre todo, no le hacen asco a nada. Le da lo mismo un subversivo como yo que un conchudo como él”, remarcó.