El infectólogo Eduardo López pidió acelerar la vacunación antes de la segunda ola de contagios

“Lo que sí puede variar es la mortalidad y la hospitalización si vacunamos en tiempo y en forma. Tenemos que vacunar lo más rápidamente posible a la población vulnerable que es el adulto mayor, es decir los mayores de 60 años, que son 7.300.000 personas”, aseveró.

“Tras el rebrote de fin de año, los casos se amesetaron, y ahora hay una baja pero más lenta. La segunda ola puede llegar a impactar más aún si no tomamos con tiempo las medidas que tenemos que tomar”, advirtió el especialista.

El infectólogo alertó que “si utilizamos el esquema de dos dosis, necesitamos fácilmente 15 millones y eso es lo que a todos nosotros nos preocupa, porque a medida que se corre el comienzo de la vacunación del adulto mayor, se acerca más al invierno”, señaló este jueves con preocupación Eduardo López durante una entrevista con radio Mitre.

“La única manera de que uno evite hospitalización y mortalidad es vacunando a la población. Argentina tiene una gran población susceptible. Salvo los barrios populares, no se supera el 11% de la población con anticuerpos. Es decir que tenemos posibilidad de tener un brote durante la época de invierno”, concluyó.

López recordó que la media de mortalidad en Argentina es de 74 años, “por lo tanto, tenemos que ir a vacunar a esa población. Nos está costando tener el número necesario de vacunas para cumplir con esa meta”, advirtió.

Y dio dos datos importantes a tener en cuenta: “Estados Unidos vacunó 46 millones de personas y le cayó la curva de mortalidad. Israel, que está vacunando a toda la población pero que comenzó por los adultos mayores, le cayó la mortalidad en un 30%. La vacuna aún no vacunando a toda la población, genera rápidamente un impacto positivo”.

Asimismo, López advirtió que si el gobierno nacional no aumenta la vacunación corremos el riesgo de introducir cepas nuevas donde las vacunas no son tan eficientes. “En la medida que uno detecte las nuevas cepas y el virus no se disemine, estamos tranquilos. Pero si el virus se disemina, es mucho más complejo”, alertó.