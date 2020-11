Coronavirus: Santa Fe permitirá que los profesionales de la salud se tomen vacaciones

Los profesionales de la salud nucleados en Siprus reclaman la implementación de una licencia extraordinaria de cinco días para contrarrestar los efectos del estrés producido por las largas jornadas de trabajo durante la pandemia. "El desgaste y agotamiento psicofísico de los trabajadores es inmenso", advirtió María Fernanda Boriotti, secretaria general del gremio.

Al respecto, la ministra de Salud respondió: "No es que no haya licencias. Cuando se inició la pandemia, por decreto del gobernador se suspendieron las mismas, algo lógico en ese momento porque no sabíamos que iba a llegar hasta noviembre o diciembre. Cuando esto comenzó, se suspendieron las licencias para que todos estuviéramos alistados para cubrir la emergencia”, explicó la titular de Salud.

La funcionaria agregó que ahora “se vuelven a otorgar licencias con el cuidado pertinente. La idea es que si la situación sanitaria cambia haya personal de recambio. Se van a otorgar entre 5 y 10 días con reemplazos. Algunos ya están tomando. Las licencias se darán para que en diciembre y enero puedan descansar en espera de lo que puede venir más adelante”.