Coronavirus: los profesionales de la salud se sienten "arrasados y abandonados"

Asimismo, remarcó que la Municipalidad de Rosario “ha permitido el acceso a ese tipo de descanso, que no solo lo tenemos ganado por lo que hicimos sino porque es un derecho de cualquier trabajador. El municipio entendió eso y permitió licencias hace un mes y medio, pero la provincia sigue sin tomar una decisión al respecto. Este reclamo se suma a otros que tampoco tuvimos posibilidad de tratar en el marco de las reuniones paritarias”.

“Estamos cansados de manifestar que hay un agotamiento del personal en determinadas áreas. El sistema de salud tuvo un comportamiento desigual en relación a la función de cada uno de sus integrantes. En los lugares críticos como en los centros de salud, hay compañeros que hace un año y medio que no se toman licencias”, agregó.

Ainsuaín planteó que la sensación que tienen los profesionales de la salud “es de estar arrasados y abandonados por la política de salud del gobierno. La discusión ahora a nivel gremial no es sólo por los bajos salarios o que no hay refuerzos de personal en lugares donde se necesitan. Ahora, además, te niegan las vacaciones".

"Si ya no podemos acceder a licencias, tenemos motivos para sentirnos así. No es lo mismo trabajar en pandemia que en otro momento. Estar alerta, cambiarte y descambiarte cuando ibas a una consulta, saber que nuestros familiares podrían tener problemas por nuestros trabajos. Hace mucho tiempo que no veía a compañeros devastados”, finalizó.