Si bien el retorno de los chicos fue la noticia del día, la cuestión gremial no quedó exenta. El sector público docente determinó en asamblea que no iba a avalar la decisión del Ministerio de Educación de la provincia y dispusieron un corte de crédito laboral. No obstante, algunos establecimientos abriendo sus puertas.

Amsafé destacó que no estaban dadas las condiciones epidemiológicas y edilicias para volver a las escuelas, por eso se decidió la medida de fuerza. Desde el sector privado, en cambio, vieron con buenos ojos la decisión oficial y fueron varios los establecimientos que recibieron a sus alumnos.

gurruchaga.jpg La Gurruchaga fue una de las pocas escuelas públicas que reabrió sus puertas este martes.

En los diferentes colegios, los chicos debieron cumplir estrictos protocolos sanitarios para poder ingresar a las escuelas. Así, los chicos que iban llegando limpiaban su calzado en alfombras sanitizantes, se sometían a la toma de temperatura y se les rociaba las manos con alcohol al 70%. Los chicos permanecieron por espacio de dos horas ya que debían darle lugar a los alumnos de otros cursos. En ese lapso, dialogaron con sus docentes sobre las vivencias durante la pandemia y cómo había resultado la forma de trabajo virtual. Además, recibieron cuadernillos pedagógicos para continuar con su aprendizaje.

Entre los establecimientos públicos que no se se sumaron a la decisión de Amsafé está el Complejo Educativo Gurruchaga, ubicado en Salta al 3400. Allí se pudo ver cómo los alumnos de los distintos niveles se reencontraban con compañeros y docentes.

El cuidado de la infancia es fundamental. La idea es arrancar hoy, como lo propuso el Ministerio de Educación con burbujas de 8 ó 9 chicos sin que puedan compartir espacios comunes, con propuestas lúdicas y artísticas”, indicó a LT8 Mariana Sánchez, directora del establecimiento. quien además envió un mensaje a los padres de los alumnos al señalar que “los niños serán cuidados, les pedimos que confíen, algunos padres no están de acuerdo”.

Volvieron los jardines maternales

Pero también los que volvieron a la actividad son los jardines maternales. La directora de un jardín maternal de San Lorenzo al 1700 contó en "El primero de la mañana", de LT8, que "con burbujas, y cumpliendo todos los protocolos, recibimos a los chicos de salita de 2 y 3 años. Todos volvieron muy contentos, pasaron al patio a jugar, que es lo que más necesitaban. En ese sentido, dispusimos que una salita fuera al patio y otra a la terraza".

La docente comentó que en este primer día del reencuentro presencial recibieron "a 18 alumnos. En cada burbuja, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados, puede haber de 6 a 10 alumnos con una docente", al tiempo que destacó que la semana venidera retornarán los pequeños de la salita de 1 año.