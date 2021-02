Carla Vizzotti juró como nueva ministra de Salud en reemplazo de Ginés González García

Vizzotti, que hasta este sábado se desempeñó como número dos en la cartera sanitaria nacional, es una médica de 47 años egresada de la Universidad del Salvador, especialista en medicina interna, enfermedades infecciosas y en sistemas y seguridad social, además de haber sido fundadora y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE)

La crisis estalló luego de que el periodista Horacio Verbitsky comentara por radio que había hablado con Ginés González García para aplicarse la vacuna.

El presidente Alberto Fernández le había pedido explicaciones a González García al mediodía en un acto en el que el mandatario había lanzado el Consejo Económico Social, en el Centro Cultural Kirchner. A esa hora, en los medios y en las redes escalaba el revuelo por los dichos de Verbitsky quien pocas horas antes, en su columna en El Destape Radio, contó que buscó vacunarse tras nueve contagios en su familia, uno de ellos fallecido.

"Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo, Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro", relató el ex columnista de Página 12. "Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna", señaló antes de precisar que el turno para la segunda dosis lo tenía para el 12 de marzo.

En tanto, este viernes el fiscal Guillermo Marijuan presentó este viernes de oficio una denuncia penal contra el exministro de Salud Ginés González García para que se investigue la "presunta comisión de delitos de acción pública", en el marco del escándalo por el "vacunatorio VIP" en la cartera sanitaria nacional.

La denuncia incluye también al periodista Horacio Verbitsky, "sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otras personas", según el escrito de Marijuan, quien calificó a los sucesos que le costaron el cargo a González García como "un acto de inusitada gravedad institucional".